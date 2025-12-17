Il Bologna nella serata di ieri, alle ore 21, è arrivato a Riad. Circa 8 ore di volo per trovarsi nella capitale dell’Arabia Saudita. Una trasferta lunghissima per andare a giocarsi la 38^ edizione della Supercoppa Italiana contro Milan, Inter e Napoli.

I rossoblù sono atterrati alle ore 21 all’Aeroporto “Re Khalid” della città saudita. Ad attenderli nello scalo della capitale alle ore 23 dell’Arabia Saudita c’era l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, che ha fatto un po’ gli onori di casa con la dirigenza rossoblù al gran completo. Con lui si sono intrattenuti infatti il presidente Joey Saputo e l’amministratore delegato Fenucci.

Bologna, sogno Supercoppa

Quella che si svolgerà a partire da domani con la prima semifinale, Milan-Napoli, sarà la quarta edizione della Supercoppa Italia nella formula di “final four”. Per il Bologna un’occasione per impinguare una bacheca dei trofei, già “riaperta” a maggio con la Coppa Italia.

Un’occasione anche per incassare qualche soldino in più. Infatti il montepremi complessivo di questa edizione saudita della Supercoppa (l’ottava edizione nel Paese arabo) sarà di 23 milioni. Di cui 4,8 milioni verranno incassati dalle semifinaliste perdenti (2,4 a testa). 6,7 milioni andranno invece alla finalista perdente. Mentre addirittura 11 saranno i milioni che incasserà chi alzerà la coppa domenica sera in quel di Riad.

Rossoblù ospiti a “casa” di Cristiano Ronaldo

I rossoblù si incominceranno ad allenare oggi agli ordini di Vincenzo Italiano (ieri arrivato in Arabia Saudita, munito di mascherina FFP2 in via precauzionale dopo la polmonite di qualche settimana fa). I rossoblù saranno ospiti delle strutture dell’Al-Nassr, club in cui gioca dal 2023 Cristiano Ronaldo.

Anche la semifinale venerdì sera, alle 20, contro l’Inter si giocherà allo Stadio “Awwal Park” (ex Stadio Univeristà Re Sa’ud) casa delle partite interne proprio del club del fenomeno lusitano. Domani alla vigilia, i rossoblù svolgeranno un allenamento in parte a port aperte per regalare qualche immagine ai giornalisti e alle televisioni.

