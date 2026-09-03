Bologna, la composizione della rosa: età media e futuribilità

Giornata di un certo rilievo, quella appena trascorsa, in casa Bologna. Questa mattina sono arrivate le parole dell’Amministratore Delegato del club, Claudio Fenucci. Le considerazioni del dirigente rossoblù hanno toccato principalmente le questioni del calciomercato, in maniera diretta e indiretta. Proponiamo in questa sede un’analisi della composizione della rosa, tra età media, calciatori stranieri e italiani, comprensiva di calciatori già convocati o in pianta stabile nelle convocazioni delle rispettive nazionali.

Bologna, qual è l’età media?

L’età media della rosa si è andata progressivamente alzando, in seguito alla stagione 2023-2024 (24,8 età di media: il Bologna era la terza rosa più giovane in Serie A); dopodiché nell’anno successivo, il Bologna ha incrementato l’età media della propria rosa a 25,8. Lo scorso anno si attestava sui 26,5 anni di età, mentre il Bologna attuale è ulteriormente diventando grande, con i suoi 26,6 anni di età media. Il risultato è il frutto delle scelte in sede operativa: acquistando calciatori di esperienza è naturale che l’età tenda a salire verso l’alto. In questa statistica, vengono presi in considerazione esclusivamente i giocatori impiegati nell’arco delle rispettive stagioni. L’età media della Serie A si attesta a 25,7.

Calciatori italiani e stranieri

Il Bologna da questo punto di vista rispecchia l’andamento del campionato italiano; la media non è così lontana o dissimile da quella dell’intera Serie A. 587 calciatori fanno parte del nostro campionato e 403 di essi sono stranieri (68,7 %). I rossoblù presentano in rosa 18 giocatori stranieri che rappresentano il 66,7 % della media, provenienti da quindici nazioni diverse. Belgio (Theate, Mbangula), Norvegia (Heggem, Helland), Svezia (Holm, Karlsson), Spagna (Miranda), Ucraina (Dovbyk), Scozia (Ferguson), Repubblica Ceca (Vitik), Danimarca (Odgaard), Croazia (Moro), Paesi Bassi (Enem), Argentina (Amondarain), Polonia (Skorupski), Marocco (El Azzouzi), Niger (Alhassane), Finlandia (Happonen).

Sono 13 i calciatori del Bologna che hanno esordito con le rispettive nazionali. Si passa dall’unica presenza di Helland, Cambiaghi e Piccoli, al massimo della rosa impersonificato da Artem Dovbyk dall’alto delle sue 41 presenze, impreziosite da 11 reti. Ottimi numeri anche per Skorupski, Heggem, Alhassane, Ferguson e Theate. Vitik non raggiunge la doppia cifra perché si ferma a 9 presenze, mentre il trio composto da Moro, Orsolini e Holm raggiunge o supera le 10 presenze.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook