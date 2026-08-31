Tedesco dopo Atalanta-Bologna (1-0): «Difficile digerire la sconfitta dopo una prestazione del genere»

Grossa beffa ai danni del Bologna, che alla New Balance Arena di Bergamo esce sconfitta contro l’Atalanta per 1-0 nonostante una buona prestazione di squadra: è Samardzic a siglare il gol della vittoria orobica al 96′, regalando così ai suoi compagni una vittoria insperata. Ancora zero punto per i rossoblù del neo-allenatore Domenico Tedesco, che ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match.

Atalanta-Bologna 1-0, le dichiarazioni post-partita di Domenico Tedesco: «Meritavamo la vittoria, anche il pareggio ci andava stretto. Manca un po’ di cattiveria davanti ma abbiamo un bel gruppo e tanti bravi giocatori»

Nel post-partita mister Tedesco ha analizzato la bella partita dei suoi ragazzi, evidenziando anche la frustrazione per un risultato che non rispecchia la prestazione regalata a Bergamo. «C’è frustrazione perché perderla così è molto difficile da digerire, anche se dobbiamo accettarle il risultato. Questo è il calcio» esordisce.

Come nel caso del match perso 1-0 con la Lazio, anche oggi il Bologna ha proposto un buon gioco. «Alla squadra ho detto che è mancata la cattiveria davanti, fare 180′ così e non fare gol è pesante – prosegue Tedesco – Tra tre settimane si guarda la classifica e ci si dimentica della prestazione, ma ce la portiamo a casa così e cercheremo di crescere».

Oggi, però, erano Ferguson e compagni a meritare i tre punti. «Anche il pareggio mi andava stretto dopo un primo tempo giocato in quel modo. Abbiamo fatto dei cambi inserendo agonismo, energia e cercando di creare quelle situazioni in cui facciamo bene e in cui possiamo segnare» aggiunge.

I presupposti per fare bene, dunque, ci sono. «Il gruppo è bello poi per quanto riguarda il mercato ne parleremo internamente alla società. Oggi però si è visto che abbiamo un bel gruppo. Bernardeschi ha tanta esperienza, è un bravo calciatore e un bravo ragazzo, mi fido di lui come mi fido di tutti gli altri».

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