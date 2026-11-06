Bologna, Helland promosso dalla Norvegia: ecco gli altri rossoblù convocati in Nazionale

Dopo essere stato un pilastro della difesa del Bologna nell’ultima stagione, finora ha collezionato appena 7 presenze. Tuttavia, nonostante un rendimento al di sotto della aspettativa, il Ct norvegese Solbakken ha confermato Torbjørn Heggem in vista delle prossime uscite di Nations League contro Galles (sabato 14 novembre) e Danimarca (martedì 17).

Dopo le 38 apparizioni complessive con la maglia rossoblù nel 25/26, il difensore norvegese potrebbe ritrovare la fiducia in Nazionale, grazie anche all’intesa con un volto poco noto in nazionale maggiore: Eivind Helland. Il difensore classe 2005, dopo essersi messo in mostra durante le qualificazione al prossimo Europeo Under-21, ha conquistato la promozione e affiancherà Heggem nelle prossime due uscite.

Bologna, Helland e non solo: i rossoblù convocati in Nazionale

I centrali norvegesi non sono gli unici già sicuri di un posto nella propria nazionale in vista della prossima sosta. Tra questi rientra anche Lewis Ferguson, punto fermo della sua Scozia, che affronterà anche la Svizzera dell’ex compagno Freuler.

Ieri, giovedì 7 novembre, è arrivata anche la conferma di Nicolò Cambiaghi nella selezione del Ct Mancini, così come Alhassane raggiungerà il suo Niger nei prossimi giorni. Infine, niente Ucraina per Dovbyk: non al meglio in questo avvio di campionato, l’ex Roma resterà a Casteldebole per lavorare e farsi trovare pronto alla ripresa.

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