Verso Bologna-Cremonese, affaticamento muscolare per Vitik (Il Resto del Carlino)

Questa sera il Bologna ospiterà la Cremonese per il posticipo della tredicesima giornata di Serie A: al Dall’Ara i rossoblù andranno a caccia del loro decimo risultato utile consecutivo in campionato, anche se Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Martin Vitik.

Martin Vitik assente in Bologna-Cremonese, rientrano Rowe e Cambiaghi

Il centrale difensivo ceco, arrivato sotto le Due Torri in estate dallo Sparta Praga, non compare tra i convocati a causa di un affaticamento muscolare. Finora il classe 2003 (che è appena rientrato dagli impegni con la Repubblica Ceca) ha collezionato 5 presenze in Serie A e 4 in Europa League, per il 33 per cento di titolarità.

A contendersi due posti in mezzo alla difesa, dunque, ci sono Lucumí, Casale e Heggem, con il norvegese che appare favorito sull’italiano. Sulla fascia Lykogiannis potrebbe far rifiatare Juan Miranda, mentre Emil Holm si dovrebbe riprendere la fascia destra dopo il ko subito in Nazionale. Vista l’assenza di Freuler, a centrocampo dovremmo vedere la coppia Pobega–Moro. Attenzione, però, a Sulemana, subentrato a Udine e autore di una buona prestazione.

Sulla trequarti, poi, Italiano potrebbe affidarsi a Fabbian, entrato molto bene contro il Salisburgo, anche se Federico Bernardeschi appare in ottima forma (con due gol segnati nelle ultime due partite tra campionato ed Europa League). Buone notizie, infine, per quanto riguarda il reparto offensivo: per la partita casalinga contro i grigiorossi di Davide Nicola, il Bologna ritrova Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe. Le due ali sinistre si erano infortunate prima della Pausa Nazionali, rimediando lesioni muscolari con tempi di recupero di una decina di giorni.

Ciononostante, è probabile che mister Italiano affidi la maglia da titolare al Nene Dominguez, affiancato da Orsolini e da a uno tra Dallinga e Castro. Ancora assente, infine, Ciro Immobile, che non compare tra i convocati per la partita di stasera nonostante si sia ormai ripreso dall’infortunio accusato a inizio stagione.

(Fonte: Il Resto del Carlino, Gianluca Sepe)

