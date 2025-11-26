Bologna-Cremonese, sarà Feliciani l’arbitro del match

È quasi ora di Europa League per il Bologna, ma si guarda contemporaneamente avanti, a quello che sarà il prossimo appuntamento in campionato: per i Rossoblù l’appuntamento è al Dall’Ara, alle ore 20:45 di lunedì, per Bologna-Cremonese.

Per quanto riguarda la 13esima giornata di campionato, nella giornata di oggi sono state diramate le designazione arbitrali da parte dell’AIA.

Bologna-Cremonese, arbitra Feliciani

Sarà quindi il Dall’Ara il palcoscenico dei Rossoblù per la prossima giornata di Serie A, con Bologna e Cremonese protagoniste del monday night della 13esima giornata di Serie A: i felsinei vogliono dare continuità ai grandi risultati ottenuti nelle precedenti giornate, che li proiettano tra le prime della classe, al contempo i lombardi sono vogliosi di tornare a muovere la classifica, dopo tre sconfitte di fila.

A dirigere l’incontro di domenica sera sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo. L’arbitro classe 1991 sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bahri, mentre come quarto uomo agirà Massimi. Nella sala VAR, in quel di Lissone, sarà invece presente Gariglio, mentre l’AVAR sarà La Penna.

I precedenti di Zufferli con le due squadre

Zufferli ha già incrociato la Cremonese in questo campionato, in una sola occasione: alla sesta giornata, per Inter-Cremonesse, terminata 4-1 in favore dei padroni di casa.

Per gli incroci dell’arbitro della sezione di Teramo con i Rossoblù, invece, bisogna tornare alla stagione 2023/2024: Felicani fu l’arbitro di Bologna-Salernitana, terminata 3-0, nell’aprile 2024.

