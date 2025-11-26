Seguici su

Bologna-Cremonese, sarà Feliciani l’arbitro del match

Ecco le designazioni arbitrali per le prossima giornata di Serie A: Bologna-Cremonese sarà diretta da Felicani

33 minuti fa

È quasi ora di Europa League per il Bologna, ma si guarda contemporaneamente avanti, a quello che sarà il prossimo appuntamento in campionato: per i Rossoblù l’appuntamento è al Dall’Ara, alle ore 20:45 di lunedì, per Bologna-Cremonese.

Per quanto riguarda la 13esima giornata di campionato, nella giornata di oggi sono state diramate le designazione arbitrali da parte dell’AIA.

Bologna-Cremonese, arbitra Feliciani

Sarà quindi il Dall’Ara il palcoscenico dei Rossoblù per la prossima giornata di Serie A, con Bologna e Cremonese protagoniste del monday night della 13esima giornata di Serie A: i felsinei vogliono dare continuità ai grandi risultati ottenuti nelle precedenti giornate, che li proiettano tra le prime della classe, al contempo i lombardi sono vogliosi di tornare a muovere la classifica, dopo tre sconfitte di fila.

A dirigere l’incontro di domenica sera sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo. L’arbitro classe 1991 sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bahri, mentre come quarto uomo agirà Massimi. Nella sala VAR, in quel di Lissone, sarà invece presente Gariglio, mentre l’AVAR sarà La Penna.

Per gli incroci dell’arbitro della sezione di Teramo con i Rossoblù, invece, bisogna tornare alla stagione 2023/2024: Felicani fu l’arbitro di Bologna-Salernitana, terminata 3-0, nell’aprile 2024.

