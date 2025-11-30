Bologna-Cremonese: i convocati di Vincenzo Italiano

Domani allo Stadio Renato Dall’Ara, ore 20.45, andrà in scena la tredicesima partita del Bologna. Sarà la volta della Cremonese a cercare di fermare la striscia positiva di 9 risultati utili consecutivi. Il Bologna arriva dopo una importante vittoria contro il Salisburgo in Europa, ma vuole allungare il passo nel campionato italiano.

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri del Bologna:

Franceschelli (82),

Pessina,

Ravaglia;

La gioventù di Casteldebole a difesa dei pali della squadra: le ottime prove di Pessina (Napoli) e Ravaglia (Udinese e Salisburgo), ci fanno dormire sonni tranquilli. In attesa che Skorupski ritorni a disposizione.

Difensori:

Casale,

De Silvestri,

Heggem,

Holm,

Lucumi,

Lykogiannis,

Miranda,

Zortea;

La difesa è uno dei settori più performanti di questa macchina da guerra che è il Bologna. Purtroppo, nelle fasi di riscaldamento Vitik ha riportato un affaticamento muscolare e non verrà convocato dal mister rossoblù. Ipotizziamo la linea difensiva a quattro con De Silvestri, Casale, Heggem e Lykogiannis.

Holm, molto probabilmente, riassaggerà il campo nella ripresa.

Centrocampisti:

Fabbian,

Ferguson,

Moro,

Pobega,

Sulemana;

In attesa del ritorno di Freuler, la compagnia del centrocampo sta lavorando col criterio giusto. Domani di fianco a Moro, potremmo assisistere al debutto dal prima minuto dell’ex Atalanta Sulemana. Pobega ha giocato, nelle ultime partite, 90 minuti (Parma), 81 (Napoli) e 90 (con l’Udinese). E’ probabile che abbia un turno di riposo.

Attaccanti:

Bernardeschi,

Cambiaghi,

Castro,

Dallinga,

Dominguez,

Odgaard,

Orsolini,

Rowe.

Il ritorno di Rowe e Cambiaghi, permettono a Vincenzo di avere più opzioni sul fronte d’attacc0, in attesa che rientri Ciro Immobile. La probabile formazione sarà composta da Orsolini, Fabbian e Dominguez, dietro a Santiago Castro, che è stato risparmiato nel match europeo contro il Salisburgo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook