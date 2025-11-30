Il Bologna si avvicina al prossimo impegno con la Cremonese ed è arrivato anche il momento della consueta lista dei convocati. Una lista che oggi potrebbe avere un peso molto particolare: tutto lascia intendere che Ciro Immobile sia pronto a rientrare. La prudenza adottata prima della trasferta di Udine, quando lo staff aveva preferito non rischiarlo, sembra aver lasciato spazio a un cauto ottimismo. E ora, a distanza di oltre tre mesi dall’ultima apparizione ufficiale, il bomber potrebbe finalmente tornare almeno in panchina.

Immobile: rifinitura decisiva e segnali incoraggianti

Le parole di Italiano nel postpartita di Europa League contro il Salisburgo erano state eloquenti: «In allenamento lo vedo pronto». Una frase breve, ma significativa, perché mai negli ultimi mesi il tecnico si era sbilanciato così. L’occasione per rivedere il nome di Immobile nell’elenco dei disponibili sembra quindi essere arrivata. E nella sfida imminente la presenza del centravanti, anche solo da subentrante, rappresenterebbe una novità importante per il reparto offensivo.

La gerarchia, comunque, non cambierà da un giorno all’altro. Castro e Dallinga si sono integrati perfettamente, costruendo un equilibrio che funzionerebbe male se stravolto in modo repentino. Tuttavia, con il ritmo delle partite che si intensificherà a breve, i momenti per ritagliare spazio a Immobile sicuramente non mancheranno.

La Coppa Italia come prima grande occasione

Giovedì si aprirà il cammino in Coppa Italia, un dettaglio che potrebbe facilitare gli inserimenti graduali. Italiano sa di poter contare su una rosa che sta recuperando pezzi e condizione: l’idea di affidare a Immobile qualche minuto già nel prossimo impegno non appare utopistica. Anzi. Per ora, ciò che conta è il ritorno a disposizione. Una presenza che mancava dall’esordio stagionale all’Olimpico, quando un problema fisico lo aveva costretto subito ai box. Da quel giorno in avanti, per il centravanti è iniziata una risalita lenta e complessa, accompagnata dal timore più comune dopo un infortunio prolungato: quello di non poter spingere forte senza rischiare ricadute.

