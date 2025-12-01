Uomini decisivi – Bologna-Cremonese

Bologna-Cremonese, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Dall’Ara, la squadra di Vincenzo Italiano si prepara a un nuovo esame contro la formazione di Davide Nicola, compatta e difficile da scardinare. Una gara che richiederà ritmo e qualità negli ultimi trenta metri: elementi che, tra i rossoblù, non mancano. Proprio per questo, individuare i possibili uomini decisivi in zona gol è diventato ormai un consueto passaggio per comprendere le dinamiche stesse del match.

Orso, è l’ora del gol

Tra i giocatori maggiormente attesi c’è, inevitabilmente, Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo è la chiave tecnica e creativa della manovra rossoblù: strappi nell’uno contro uno e attitudine al gol nelle partite più bloccate. Contro difese a blocco basso come quella di Nicola ha campo per ricezioni tra le linee e 1vs1 sull’esterno. Infatti Italiano struttura l’azione per creare spazi che permettano a Orsolini di ricevere comodamente, puntare l’uomo e andare al tiro. Questo meccanismo unito al fatto che la Cremonese concede spesso troppo spazio sul lato sinistro difensivo, lato in cui Orsolini attacca, fanno di lui il principale indiziato al gol.

Santi Castro, risparmiato per un motivo

Dietro a lui, nelle gerarchie dell’incisività – seguendo i numeri di questa prima parte di campionato – c’è Santiago Castro. Non sarà casuale se la scelta sul riferimento centrale cadrà su di lui: l’argentino abbina movimenti profondi e capacità di venire incontro. In questo senso, è capace di aprire varchi nella difesa avversaria. Il match contro la Cremonese potrebbe richiedere al Bologna continui duelli fisici e letture rapide negli ultimi metri. Qui entra in gioco Santi Castro, con tutte le caratteristiche per risultare determinante, sia con il lavoro sporco, sia nella finalizzazione pura. Essendo stato risparmiato nell’impegno europeo, arriverà inoltre fresco e pronto.

Fabbian, l’inserimento giusto per Bologna-Cremonese

Un terzo nome da tenere d’occhio è quello di Giovanni Fabbian. La sua capacità di inserirsi da dietro è l’arma che Italiano utilizza spesso per creare superiorità. Contro un blocco basso come quello di Nicola, gli attacchi della mezzala negli spazi centrali possono risultare estremamente efficaci. Il talento ex Inter ha dimostrato di avere il tempo di inserimento e la freddezza necessaria per colpire, proprio quello che potrebbe servire a Vincenzo Italiano in questa sfida.

Le alternative dalla panchina

Non vanno trascurate le opzioni che Italiano avrà a gara in corso: Bernardeschi può garantire qualità e pericolosità dalla media distanza. Anche Ferguson, qualora dovesse trovare minutaggio, è quel centrocampista con spiccato senso del gol nelle partite sporche.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook