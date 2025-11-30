Bologna FC
Bologna-Cremonese: uno striscione speciale nei Distinti
Sotto la Torre di Maratona sarà srotolato uno striscione con su scritti i nomi delle vittime della violenza di genere del 2025
Monday night per il Bologna che chiude la quattordicesima giornata di Serie A affrontando la Cremonese. Il momento di gioia intorno ai rossoblù riscalderà le rigidità del Dall’Ara. Oltre al clima di festa, tutti i tifosi potranno contribuire a un’importante raccolta fondi.
L’iniziativa
L’iniziativa si chiama “Bologna for Community”, una raccolta fondi a sostengo dei centri antiviolenza della città metropolitana di Bologna. All’ingresso di ogni settore, i supporters rossoblù (e non solo) avranno la possibilità di partecipare alla raccolta fondi.
Questi i centri antiviolenza coinvolti: CHIAMA chiAMA – MondoDonna Onlus, Casa delle Donne per non Subire Violenza APS, Trama di Terre APS, UDI – Unione Donne in Italia Bologna APS, Associazione PerLeDonne ODV e SOS Donna ODV.
Lo striscione nei Distinti
Non ci si ferma solo a questo, però. Al momento dell’ingresso delle due squadre sotto la Torre di Maratona sarà srotolato uno striscione di circa 70 metri con su scritti i nomi delle vittime della violenza di genere del 2025. Lo striscione, come comunicato dal Centro Bologna Club, sarà esposto fino al fischio d’inizio della sfida.
