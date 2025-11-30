Si avvicina sempre di più la sfida tra Bologna e Cremonese e, mentre tra le file dei rossoblu si alleggerisce l’infermeria, la squadra guidata da Davide Nicola continua la sua preparazione al match. La ricetta segreta? Prepararla “da big”, perché, ormai, i felsinei lo sono.

Bonazzoli sogna con la Cremonese

Il bomber dei lombardi Federico Bonazzoli, volto noto di parecchie società che, in queste ultime stagioni, hanno lottato nella parte destra della classifica, è intervenuto nei giorni scorsi in conferenza stampa. Dalla necessità di imparare a fare gol brutti per aiutare la sua squadra passando per la sua maturità calcistica, il classe 1997 si è espresso su diversi temi. Prima di tutto, ha posto l’accento sull’importanza di uno sguardo attento sull’oggi. «Strada facendo ho imparato che piuttosto di pensare al futuro prossimo è meglio concentrarsi sul presente: vivo ogni allenamento al massimo delle mie potenzialità, concentrandomi sul lavoro che io e i miei compagni stiamo facendo con l’obiettivo di arrivare a fine anno contento di aver fatto qualcosa in più rispetto al precedente».

Poi, ha voluto mandare un messaggio importante. Posto di fronte a una domanda sull’ottimo momento dei suoi prossimi avversari, ha detto: «Sappiamo che per il campionato che abbiamo intenzione di fare ogni partita è di fondamentale importanza, bisogna cercare di portare a casa qualcosa sempre e contro chiunque. Personalmente io la preparo in maniera tranquilla, seguendo l’allenatore giorno dopo giorno: siamo in linea con i nostri obiettivi e dobbiamo cercare di fare un buon campionato per consolidare la categoria». Insomma, parole da vero leader, che avranno certamente caricato lo spogliatoio nelle ultime ore.

Una storia d’altri tempi

Da Bonazzoli a… Bonazzoli. La seconda storia di questa puntata della Radio, probabilmente, oggi non sarebbe replicabile, e riguarda un simbolo “nascosto” della Cremo. Ieri mattina, infatti, è stata scoperta la targa dedicata a Carla Bonazzoli, storica custode del club nata all’interno dello stadio nel 1933 e scomparsa nel 2019. La sua vita, come quella del padre, è stata interamente dedicata allo stadio Zini e, finalmente, in suo nome resterà inciso per sempre in quel luogo dove era più che una semplice guida. Tra i presenti, Cesare Prandelli, Clara Mondonico, e i nipoti di Gianluca Vialli.

