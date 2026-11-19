Se dici “gol” è semplice: in Serie A, oggi, i protagonisti ti vengono subito in mente. Ma se dici “assist”? Per dire un’altra delle classifiche che dicono tanto di giocatori e squadre, alla viglia della ripresa delle operazioni in Serie A. In queste classifiche individuali c’è tanto Rossoblù del Bologna presente, anche e soprattutto in cima: segno di come, in queste settimane con Palladino, i Felsinei abbiano davvero inserito una marcia in più.

Bologna, Miranda al top negli assist

È Alessandro Mita sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio a fare un quadro complessivo a poche ore dalla ripresa del campionato italiano, dopo la sosta per le nazionali grazie a Opta. Numeri e classifiche di gol, assist, dribbling, passaggi riusciti e falli subiti. Insomma, un quadro delle azioni offensive delle squadre, si può dire. E da questi numeri emerge molto della crescita verticale del Bologna.

Proprio alla voce assist troviamo il primo Rossoblù in queste classifiche. In cima, ovviamente. Il suo nome è Juan Miranda, che condivide con Zaccagni della Lazio la prima posizione grazie ai cinque assist smerciati sino a questo punto della stagione. Lo spagnolo alla ripresa sarà fuori per problemi fisici, ma è innegabile che sia stato un fatto in questi primi mesi di campionato: decisivo nell’ultimo passaggio come nessuno (quasi). Lo dice la classifica.

Ferguson e Cambiaghi motori di questa squadra

Andando sempre a mettere il focus sui numeri che interessano i Rossoblù – anche se al secondo posto della classifica marcatori c’è un giocatore di proprietà del Bologna, e cioè Antonio Raimondo – ci si sposta sulla classifica dei passaggi riusciti. Se là era Miranda, qua è Lewis Ferguson a prendersi la scena in Serie A: 754 dall’inizio del campionato. In pratica, tutte le azioni del Bologna passano dallo scozzese, vero regista di questa squadra. Un Ferguson che è in cima ad un’altra classifica, che indica quando sia davvero un uomo ovunque: quella dei falli commessi, con 23 in undici giornate.

L’ultimo protagonista Rossoblù di questo piccolo quadro numerico è colui che più di tutti si è preso la scena in queste settimane: Nicolò Cambiaghi. Il numero 28 fa il paio con una delle classifiche in cui Capitan Ferguson è primo…ma al contrario. E cioè la classifica dei falli subiti: il buon Nicolò è a quota 35, segno di come la pericolosità dell’attaccante del Bologna sia ad un livello sempre più alto. Sono tutti segnali di come Palladino abbia migliorato la squadra, anche nei singoli individui, e di come voglia continuare a farlo nuovamente da domenica.

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