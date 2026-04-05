Un Bologna da trasferta, rossoblù da Champions lontano dal Dall’Ara

Se gli anni scorsi a Bologna non passava nessuno e si aveva qualche difficoltà in trasferta, quest’anno il trend è completamente ribaltato e contro la Cremonese potrebbe arrivare la quarta vittoria in fila in trasferta. Una Pasqua in preparazione alla grande sfida di giovedì, ma con la testa tutta a Cremona per ritrovare fiducia dopo il k.o contro la Lazio.

In trasferta un Bologna da sogno

In quella che, in campionato è a tutti gli effetti una stagione di rimpianti, questi vengono alimentati da una statistica inusuale. Il Bologna di Vincenzo Italiano è infatti la squadra con la maggior differenza tra punti conquistati in casa (17) e in trasferta (25). Lontano dal Dall’Ara i rossoblù hanno raccolto ben 7 vittorie, 4 pareggi e soltanto 4 sconfitte.

Meglio di Ferguson e compagni hanno fatto solamente Inter, Milan e Napoli con il Como a giocarsi la quarta piazza insieme ai felsinei. Il Bologna è anche tra le squadre più prolifiche in trasferta, con 24 gol è terza dietro a Milan (25) e Inter (27).

Verso un nuovo record

Per avere questi numeri non possono mancare le strisce vincenti come quella che stanno vivendo Castro e compagni. Sono infatti tre le vittorie in fila conseguite fuori casa, la prima a Torino per 2-1, poi lo 0-1 di Pisa e infine quello di Sassuolo. Ecco allora che a Cremona si punta ad una quarta vittoria esterna in fila che manca dalla stagione 1963-64, quando si arrivò addirittura a cinque.

Oggi allo Zini una motivazione in più per riaccendere il motore con le marce giuste dopo la sosta nazionali. Guardando avanti c’è l’EuropaLeague, la doppia sfida con l’Aston Villa e un record di vittorie esterne che se viene sommato con quelle conquistate contro Maccabi, Brann e Roma in Uefa porta a sei di fila. Il grande obiettivo è arrivare ad otto espugnando oggi Cremona e il 16 Aprile “Villa Park”.

Fonte: Davide Centonze – Più Stadio

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