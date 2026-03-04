Allarme Dall’Ara? Calo degli spettatori nel post-Supercoppa: i dati

Il momento negativo vissuto dal Bologna post-Supercoppa dal punto di vista dei risultati ha influito soprattutto sul numero di spettatori presenti al Dall’Ara. Una tifoseria presente allo stadio rimane un aspetto centrale per ogni società sportiva moderna. Non solo per supportare da vicino la propria squadra con striscioni, cori e bandiere, ma soprattutto perché i tagliandi venduti per match rappresentano una delle principali fonti di entrate per il club.

Per quanto riguarda la squadra di Italiano, il calo di rendimento post-Supercoppa ha inciso indubbiamente su questo aspetto. La media di spettatori presenti a partita, infatti, è calata nettamente nettamente nelle ultime uscite.

Bologna, media-spettatori in calo nel post-Supercoppa

Prendendo in considerazione le partite di Serie A, nel 2025/26 il Bologna ha disputato 13 partite all’interno delle mura del Dall’Ara. Dal match inaugurale contro il Como – dopo l’esordio all’Olimpico – alla gara contro la Juventus, la media di spettatori a partita è stata di 28,767. L’apice, bensì, non è stato toccato contro i bianconeri, ma il 9 novembre contro il Napoli, in cui sono stati staccati 33,174 tagliandi. Tuttavia, le sconfitte interne contro Cremonese – 25,277 spettatori – e Juventus, hanno favorito un’inversione del trend.

Gli impegni arabi contro Inter e Napoli hanno tolto energie fondamentali alla squadra di Italiano per mantenere continuità di risultati nelle tre competizioni, finendo per perdere terreno in campionato e qualificarsi ai playoff di Europa League. Risultati che, come annunciato in precedenze, hanno influito negativamente sulla media spettatori presenti al Dall’Ara. Dalla gara con il Sassuolo a quella con l’Udinese la media è scesa a 26,311 spettatori a partita. Spiccano i 30,932 spettatori contro il Milan, nonché l’unico match in cui è stata superata la soglia dei 30,000.

Rinascita

Oggi, però, l’aria sotto le Due Torri è cambiata. Il Bologna sembra aver trovato nuova linfa grazie al nuovo assetto tattico di Italiano: cinque vittorie in cinque partite con il 4-3-3. Il periodo buio è ormai alle spalle. A partire dagli ottavi di EL contro la Roma, la speranza della società è tornare a ricompattare l’ambiente per dare un senso al finale di stagione. Perché dai momenti difficili se ne può uscire soltanto insieme.

