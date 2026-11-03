Bologna, il Dall’Ara non tradisce: rossoblù settimi in Serie A per affluenza media. Ma ecco perché sorprende…

La passione di una tifoseria non si misura soltanto attraverso i risultati conquistati sul campo. Ci sono numeri che raccontano un legame che sa andare oltre le classifiche e i momenti di difficoltà. È il caso dell’affluenza media negli stadi italiani, una statistica utile per fare un’interessante riflessione sul rapporto tra le squadre e il proprio pubblico. E in questa graduatoria c’è anche il Bologna, con il suo Dall’Ara, protagonista di un piazzamento che merita particolare attenzione.

Secondo i dati pubblicati da Transfermarkt, aggiornati al 2 novembre 2026, i rossoblù occupano il settimo posto tra i club di Serie A con la maggiore affluenza media casalinga di spettatori, registrando 27.560 spettatori a partita. Un risultato che colloca il Dall’Ara davanti a diverse piazze storicamente importanti del calcio italiano.

Bologna settimo in Serie A: il Dall’Ara risponde, sempre, presente!

Davanti alla formazione rossoblù si trovano Inter (74.414 spettatori di media), Milan (73.519), Roma (65.479), Napoli (42.940), Juventus (41.138) e Genoa (30.631). Il Bologna precede invece Lecce (26.155), Udinese (23.564) e Fiorentina (21.942), completando così la top 10 italiana.

Un dato che testimonia la solidità del rapporto tra la squadra e il proprio pubblico. Il Dall’Ara continua ad essere un punto di riferimento per la città, con una partecipazione che non viene meno anche in una stagione caratterizzata da nuove sfide e cambiamenti.

Senza coppe europee, il dato sugli spettatori acquista valore

C’è però un elemento che rende il piazzamento del Bologna particolarmente significativo. La graduatoria di Transfermarkt prende infatti in considerazione le partite casalinghe disputate nelle diverse competizioni, comprese quelle internazionali. Diverse società presenti nelle prime posizioni possono quindi beneficiare anche degli appuntamenti europei nel calcolo della propria affluenza media.

I rossoblù, al contrario, in questa stagione non partecipano ad alcuna competizione internazionale. Nonostante ciò, la squadra si mantiene nella parte alta della graduatoria, alle spalle soltanto di sei società.

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