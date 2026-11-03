Bologna, l’ex Thiago Motta tra le sirene francesi, italiane e inglesi

Il mercato degli allenatori continua a riservare colpi di scena inattesi, riportando al centro dell’attenzione mediatica il profilo di Thiago Motta. Dopo aver definito la separazione definitiva dalla Juventus – che ha esercitato la clausola per liberarsi dall’ultimo anno del suo accordo contrattuale – il tecnico è tornato a essere ufficialmente libero sul mercato.

Tra le prime società a fiutare l’affare c’è stato il Lione, club francese alla ricerca di una guida forte dopo il clamoroso addio da parte di Fonseca. Tuttavia, la trattativa si è rapidamente arenata a causa della delicata crisi economica che sta frenando la società transalpina, incapace al momento di offrire adeguate garanzie economiche sull’ingaggio e un progetto tecnico solido.

Il passato rossoblù di Motta e l’ombra del Napoli di Allegri

Il nome del mister ex Bologna non smette di far discutere anche all’interno dei confini italiani, dove le dinamiche della Serie A offrono spunti di riflessione costanti. In particolare, si guarda con attenzione in casa Napoli, dove la squadra guidata da Massimiliano Allegri sta faticando a trovare la giusta continuità di risultati.

Come fotografato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, il presidente De Laurentiis aveva già manifestato un forte interesse per Motta l’anno precedente, proprio prima che il tecnico si svincolasse dai felsinei per approdare a Torino, coronando la memorabile e storica qualificazione in Champions League con il club emiliano.

La Premier League chiama: il Manchester United osserva

Nonostante le piste italiane e francesi, le vere sirene per il futuro dell’allenatore sembrano provenire direttamente dalla prestigiosa e spietata Premier League inglese. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, la figura di Thiago Motta è stata inserita nella lista dei possibili candidati per la panchina del Manchester United.

I Red Devils, alle prese con un rendimento al di sotto delle aspettative, valutano profili di altissimo spessore internazionale come anche quello di Antonio Conte, pronti a valutare un ribaltamento tecnico qualora la situazione sportiva dovesse ulteriormente peggiorare, esonerando quindi l’attuale ct Carrick.

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