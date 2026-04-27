Bologna, Dallinga e Casale puntano al rientro contro il Cagliari

Mancano solo quattro partite alla fine del campionato e il Bologna, dopo il ko casalingo contro la Roma, deve cercare di fare punti per confermare almeno l’ottavo posto in classifica. Per questo finale di stagione, alquanto amaro rispetto all’inizio promettente, Vincenzo Italiano spera almeno di recuperare i rossoblù che sono ai box da molto tempo. Thijs Dallinga e Nicolò Casale sono i primi della lista, mentre le attese saranno più lunghe per quanto riguarda Skorupski e Bernardeschi.

Bologna-Cagliari: Dallinga e Casale vogliono esserci

Thijs Dallinga è indisponibile da ormai tre settimane. La causa è una tendinite agli adduttori che già in precedenza ne aveva limitato continuità e rendimento. In questi casi, il percorso di recupero è molto legato alle sensazioni del giocatore, che deve convivere con il fastidio. Tuttavia, come riportato quest’oggi da Dario Cervellati su Stadio, per l’olandese il rientro sembra essere vicinissimo e potrebbe coincidere con la gara di domenica contro il Cagliari.

Punta al Cagliari anche Nicolò Casale, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra durante la gara di ritorno contro l’Aston Villa in Europa League. Sia Dallinga che Casale comunque, verranno valutati nella giornata di allenamento di domani a Casteldebole.

Tempi più lunghi per Bernardeschi e Skorupski: i due puntano alla trasferta di Napoli

Nel frattempo, anche Bernardeschi continua il percorso di recupero dalla lesione al muscolo iliaco subito durante la trasferta a Torino contro la Juventus. I tempi di recupero stimati per l’esterno sono circa di 2-3 settimane, con il numero dieci che ha messo nel calendario l’impegno dell’11 maggio contro il Napoli. Anche Skorupski punta a rientrare per la trasferta contro i partenopei; il portiere è fermo da oltre quaranta giorni, ma è determinato ad accelerare il recupero.

La ripresa di domani dunque, non sarà solo un ritorno al lavoro, ma sarà fondamentale per stabilire le rotazioni in vista di una gara delicata. Dalla gara contro il Cagliari infatti, i tifosi rossoblù si aspettano una reazione dopo gli ultimi risultati negativi.

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