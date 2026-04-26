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Quanti giocatori in prestito in Serie A! Bologna centrale in questa posizione

In una stagione sotto le aspettative, i prestiti possono diventare una risorsa concreta per ridisegnare il Bologna che verrà?

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2 minuti fa

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Vincenzo Italiano, Bologna-Roma 0-2 (© Damiano Fiorentini)
Vincenzo Italiano, Bologna-Roma 0-2 (© Damiano Fiorentini)

Il calcio italiano contemporaneo si potrebbe raccontare in mille modi. Oggi, abbiamo scelto di raccontarvelo da una prospettiva in particolare, quella dei prestiti. Perché? Perché oggi – come riporta Transfermarkt la Serie A è (anche) il campionato dei prestiti. Non solo per quantità – 91 giocatori – ma per il loro peso: circa 730 milioni di euro e un’incidenza del 17% sulle rose. Un sistema diffuso, lontano anni luce dalla Premier League (ferma al 5%). Si tratta di un modello che parla di flessibilità, certo, ma anche di necessità. In Italia il prestito è spesso una scorciatoia: abbassa i rischi, spalma i costi, consente di restare competitivi senza esporsi troppo. Ma in tutto questo, dove si colloca il Bologna? Adesso lo vediamo.

La posizione “controcorrente” del Bologna

I rossoblù, ottavi in classifica oggi, vanno in controtendenza: solo 3 giocatori in prestito in rosa, per un valore di 25,5 milioni. Numeri bassi, quasi controcorrente. Tradotto: meno soluzioni temporanee, più struttura. Negli ultimi anni il club ha scelto di costruire, non di tamponare.

Giovanni Sartori, Calciomercato Bologna (© Bologna FC 1909)

Giovanni Sartori, Calciomercato Bologna (© Bologna FC 1909)

Ma il vero racconto si sposta fuori da Casteldebole. Perché se il Bologna prende poco, dall’altro lato presta tantissimo: 24 giocatori in giro, età media 22 anni, valore complessivo vicino ai 47 milioni. Non è un parcheggio, è un investimento diffuso. Una rete.

Bologna, la “rete” dei prestiti e un futuro da ridefinire

E allora sorge la domanda: quanto Bologna c’è nel Bologna del futuro?

Perché il contesto è diverso rispetto a un anno fa. Dopo la Champions e la Coppa Italia, l’ottavo posto – con il rischio di scivolare ancora – non può bastare. In questo scenario, i giocatori in prestito non sono solo prospettiva: diventano una risorsa da valutare con urgenza. Capire chi può alzare il livello subito, chi può completare la rosa e chi invece rappresenta solo un’opportunità economica sarà una delle chiavi dell’estate.

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