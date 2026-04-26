Il calcio italiano contemporaneo si potrebbe raccontare in mille modi. Oggi, abbiamo scelto di raccontarvelo da una prospettiva in particolare, quella dei prestiti. Perché? Perché oggi – come riporta Transfermarkt – la Serie A è (anche) il campionato dei prestiti. Non solo per quantità – 91 giocatori – ma per il loro peso: circa 730 milioni di euro e un’incidenza del 17% sulle rose. Un sistema diffuso, lontano anni luce dalla Premier League (ferma al 5%). Si tratta di un modello che parla di flessibilità, certo, ma anche di necessità. In Italia il prestito è spesso una scorciatoia: abbassa i rischi, spalma i costi, consente di restare competitivi senza esporsi troppo. Ma in tutto questo, dove si colloca il Bologna? Adesso lo vediamo.

La posizione “controcorrente” del Bologna

I rossoblù, ottavi in classifica oggi, vanno in controtendenza: solo 3 giocatori in prestito in rosa, per un valore di 25,5 milioni. Numeri bassi, quasi controcorrente. Tradotto: meno soluzioni temporanee, più struttura. Negli ultimi anni il club ha scelto di costruire, non di tamponare.

Ma il vero racconto si sposta fuori da Casteldebole. Perché se il Bologna prende poco, dall’altro lato presta tantissimo: 24 giocatori in giro, età media 22 anni, valore complessivo vicino ai 47 milioni. Non è un parcheggio, è un investimento diffuso. Una rete.

Bologna, la “rete” dei prestiti e un futuro da ridefinire

E allora sorge la domanda: quanto Bologna c’è nel Bologna del futuro?

Perché il contesto è diverso rispetto a un anno fa. Dopo la Champions e la Coppa Italia, l’ottavo posto – con il rischio di scivolare ancora – non può bastare. In questo scenario, i giocatori in prestito non sono solo prospettiva: diventano una risorsa da valutare con urgenza. Capire chi può alzare il livello subito, chi può completare la rosa e chi invece rappresenta solo un’opportunità economica sarà una delle chiavi dell’estate.

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