Darmian, oggi è il tuo giorno: in attesa dell’ufficialità, pensa già al Lecce

E dai, e dai…oggi si. Oggi è il giorno giusto, o almeno dovrebbe essere così, per avere l’ufficialità di Matteo Darmian come nuovo giocatore del Bologna. Il 36enne, ormai in prova da due settimane, verrà confermato a breve dalla società e il suo mirino è già verso domenica, verso il Lecce: l’ex Inter punta ad esserci quantomeno in panchina, per tornare subito utile a Palladino.

Darmian, si attende solo l’ufficialità del Bologna

Ormai ci siamo, e oggi dovrebbe essere proprio così. in questo giovedì d’avvicinamento a Lecce-Bologna, i Rossoblù dovrebbe rendere ufficiale l’ingaggio di Matteo Darmian come nuovo innesto nella rosa di Raffaele Palladino. L’ex Inter è ormai al lavoro da due settimane a Casteldebole e sotto gli occhi del mister, che ha già dato il suo ok e ormai si attende solo l’ufficialità.

Intanto, proprio Darmian lavoro in vista della trasferta salentina. Si, perché il 36enne dovrebbe, dopo appunto l’ufficialità, venir già compreso nei piani per domenica. Lì, dove il Bologna potrebbe vedersi con un nuovo vestito tattico, e con un Darmian utile all’occorrenza. Matteo è stato fermo per qualche mese, tra l’estate e questo inizio, ma sembra aver già imboccato i binari giusti per tornare quello visto all’Inter.

Un jolly non di poco conto

Anche e soprattutto per questo la scelta è ricaduta su di lui da parte del Bologna. Con l’arrivo di Palladino, e una possibile difesa a tre che prende sempre più piede, Darmian può fare più di un ruolo, e anche bene. Avere qualcuno che ha nel proprio bagaglio questa duttilità è oro, al momento, per il mister. E, per questo motivo, lo stesso Matteo, in attesa che venga ufficializzato, ha già messo il mirino a domenica.

Non da titolare, con tutta probabilità. Ma l’ex Inter può venir utile eccome durante la gara: sia da braccetto, magari, ma anche per far rifiatare quello che sarà il titolare sulla destra, e cioè Nadir Zortea. Non avrà i 90 minuti sulle gambe, ma il suo apporto potrebbe tornare utile ugualmente, al di là del minutaggio. Attendiamo, come lui, solo il comunicato: poi, tutto il resto, si vedrà domenica.

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