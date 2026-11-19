Matteo Darmian da due mesi è un nuovo giocatore del Bologna. Il difensore ex Inter, fortemente voluto da mister Palladino, è diventato quasi immediatamente un titolare dei rossoblù e oggi è una delle guide più sagge del gruppo felsineo che viaggia a oltre due punti di media a partita.

Un miglioramento enorme tra la gestione Tedesco e quella Palladino, di cui ovviamente è artefice anche il giocatore cresciuto nel vivaio del Milan. Un calciatore sempre passato sotto traccia se non per i suoi anni a Torino, che gli sono valsi la chiamata delle Premier League e del Manchester United. Tuttavia, le sue stagioni migliori le ha vissute in nerazzurro con Simone Inzaghi evolvendo nell’esperto braccetto di una difesa a tre che è oggi.

Darmian, “il Professore”

Ed è proprio per questa sua saggezza tattica che il tecnico campano del Bologna ha soprannominato Darmian “il Professore”. Un nomignolo che l’ex giocatore nell’odierna intervista al Corriere dello Sport ha commentato con grande umiltà.

«Mi fa piacere ricevere questi attestati di stima anche da parte di ex compagni e tecnici. Non essendo un giocatore che ruba l’occhio con una giocata particolare, ho sempre cercato di dare il massimo durante gli allenamenti, per arrivare alla partita il più preparato e attento possibile. Vedo prima le cose? Mi viene spontaneo, grazie all’istinto istinto e all’esperienza. Non c’è un grande segreto: tutto sta nel lavoro quotidiano».

Bologna, obiettivo Europa

A proposito di umiltà, Matteo non si tira indietro quando c’è da parlare di obbiettivi ma nicchia. Darmian pensa che il Bologna possa arrivare in Europa, ma dopo l’avvio di stagione negativo e l’accelerazione dell’ultimo mese preferisce non esporsi troppo, pur avanzando l’idea che nel gruppo il pensiero, l’ambizione esista eccome.

«La qualificazione alle coppe europee è sicuramente qualcosa di stimolante. Negli ultimi anni il Bologna ha fatto molto bene, raggiungendo obiettivi e traguardi importanti. Bisogna essere ambiziosi e guardare avanti, ma credo sia ancora presto per fare ragionamenti di questo tipo».

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