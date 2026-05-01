Qual è l’età media delle squadre di Serie A? Ecco come si piazza il Bologna

La testata calcistica Kickest ha analizzato l’età e il profilo anagrafico dei giocatori di Serie A, andando poi a posizionare le varie squadre italiane all’interno di una classifica in base all’età media dei propri roster: come si piazza il Bologna di Vincenzo Italiano in questa speciale graduatoria? Qual è il club che ha schierato i giocatori più giovani? Quale allenatore ha invece scelto di affidarsi a calciatori più esperti? Scopriamolo insieme.

Con un’età media ponderata di quasi 27 anni, il Bologna è decimo: ad avere il maggiore spazio sono stati i giocatori tra i 24 e i 29 anni

Per quanto riguarda il Bologna, l’età media ponderata (ovvero l’età dei giocatori che sono effettivamente scesi in campo) è di quasi 27 anni. 26 anni e 360 giorni, per essere precisi. Nella classifica di Kickest, che va dalle squadre che schierano i giocatori più giovani a quelle che possiedono le rose più “anziane”, la formazione emiliana occupa il decimo posto.

Più nello specifico, mister Italiano si è affidato principalmente a giocatori tra i 24 e i 29 anni: Riccardo Orsolini, Nicolò Cambiaghi, Jhon Lucumí, Juan Miranda, Torbjørn Heggem, Nikola Moro, Federico Ravaglia e Lewis Ferguson sono alcuni dei giocatori rossoblù con il miglior minutaggio. Gli Under 23 come Santi Castro, Benja Dominguez, Jonathan Rowe e Martin Vitik e gli Over 30 come Lukasz Skorupski, Remo Freuler e Federico Bernardeschi appaiono invece in minoranza, nonostante la loro centralità all’interno della scacchiera di Italiano.

Come sono posizionate le altre squadre di Serie A? Il roster più giovane è quello del Parma, l’Inter è la squadra più esperta

Quanto alle altre squadre di Serie A, il primo posto della classifica è occupato dal Parma di Carlos Cuesta: i giocatori maggiormente utilizzati dal tecnico spagnolo hanno un’età media ponderata di 24 anni e di 181 giorni. La fascia più numerosa è appunto quella 24-29, mentre gli Over 30 sono molto più “rari”. Anche il Cagliari di Fabio Pisacane ha una rosa molto giovane, e con un’età media ponderata di 25 anni e 58 giorni è secondo. Sul terzo gradino del podio troviamo infine il Como di Cesc Fabregas (25 anni e 322 giorni): i lariani, però, sono anche quelli che schierano il maggior numero di Under 23.

Occupando il decimo posto, il Bologna spacca esattamente a metà la classifica: prima dei felsinei troviamo anche Lecce, Juve, Sassuolo, Genoa, Roma e Verona. La seconda metà della graduatoria vede invece Udinese, Atalanta, Fiorentina, Pisa, Torino, Milan e Lazio.

Su questo fronte, ovvero tra le squadre con l’età media ponderata più alta, troviamo poi la Cremonese (28 anni e 180 giorni), il Napoli (28 anni e 311 giorni) ed infine l’Inter (29 anni e 58 giorni): mister Chivu, infatti, si è affidato soprattutto a giocatori tra i 24 e i 29 anni oppure Over 30. La squadra con il maggior impiego di giocatori Over 30 è invece la Lazio di Maurizio Sarri.

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