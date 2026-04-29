Rowe e Cambiaghi out: questo finale è tutto di Dominguez

Spesso e volentieri, nei finali di stagione si vedono in campo alcuni giocatori meno utilizzati e di meno i più “spremuti”. Conseguentemente, diversi elementi sono esplosi in questo periodo, sfruttando i polmoni più freschi ed un talento meno in vista nelle gerarchie. Quest’anno, ad esempio, sta succedendo ad Helland a Bologna, ma anche a Mendy del Cagliari, prossimo avversario interno dei rossoblu.

Insomma, se il finale di campionato è il regno dei giocatori più sottovalutati era quasi scontato che sarebbe arrivata la chance per uno dei talenti più cristallini a disposizione di Italiano. Benja Dominguez ha tipicamente due momenti dell’anno in cui ottiene più minuti: a ridosso del mercato di gennaio e proprio negli ultimi sprint stagionali.

Fresco, talentuoso e divertente, El Nene è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese. Eppure il destino potrebbe avergli sorriso proprio in queste ore.

Un allenamento sfortunato

Oltre a Joao Mario, Skorupski e un Dallinga ancora da ritrovare, nell’allenamento di oggi Rowe e Cambiaghi si sono fermati, lasciando spazio a tre esterni per due posti. Con Orsolini, lanciato per la titolarità a destra, Italiano dovrà dunque scegliere tra Bernardeschi e Dominguez, con una non indifferente possibilità di ritrovare l’argentino in campo.

Dal primo minuto o dalla panchina che sia, Benja è sicuramente l’uomo adatto per dare una scossa di entusiasmo a tutto l’organico. Non a caso, gioca sempre di più nei momenti di calo della squadra. Come se, vedendo una tempesta che si avvicina, Capitan Vincenzo Italiano scegliesse sempre di portarlo al timone con sé per rinvigorire l’equipaggio.

Spazio a Benja: i dettagli degli infortuni

Il maggior motivo di speranza dei tifosi rossoblu, oltre al momento “ideale” per gli infortuni visto che la stagione sta per finire, è l’entità stessa. Rowe è rimasto vittima di uno stiramento alla coscia e verrà valutato giorno dopo giorno (anche se, di solito, ci vogliono 2-3 settimane per guarire), mentre l’azzurro un risentimento.

Niente di grave, insomma, almeno per il momento: l’importante è che non ci siano lesioni e, se tutto andrà per il meglio, i due torneranno entro il finale di stagione, pronti per dare al proprio pubblico un ultimo assaggio del loro talento prima del lungo letargo.

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