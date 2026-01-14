Bologna dice addio a Renzo Ragonesi

Nella giornata di ieri, Bologna ha dovuto salutare un’altra pagina della sua storia. Nella notte tra lunedì e martedì infatti, si è spento all’età di 82 anni Renzo Ragonesi, giocatore del Bologna, anche se per poco, e poi vice allenatore dei rossoblù al fianco di Franco Colomba.

Renzo Ragonesi: il settore giovanile nel Bologna

Renzo Ragonesi arrivò sedicenne al settore giovanile rossoblù nel 1960 per poi debuttare in prima squadra due anni dopo. I suoi compagni, erano per la maggior parte i campioni del settimo scudetto, tuttavia, Renzo non arrivò a sollevare il trofeo.

Sotto la guida di Bernardini infatti giocò solo tre partite di Mitropa Cup nel 1962, per poi viaggiare in Italia vestendo le maglie del Catanzaro, Venezia, Reggiana, Spal, Parma e Modena. Proprio nella città emiliana chiuse la carriera nel 1975-75 al fianco dell’allora ventenne Franco Colomba.

Una vita a fianco di Franco Colomba

Ragonesi torna poi a Bologna in veste di allenatore della Primavera e successivamente, inizia una nuova parentesi di vita a fianco di Franco Colomba, assumendo il ruolo di suo vice. Ragonesi segue Colomba sulle panchine di Reggina, Ascoli, Bologna e Parma. Un sodalizio indissolubile che li legherà per sempre, non solo professionalmente ma anche creando un’amicizia fraterna.

Da bolognesi, il ricordo più bello che hanno condiviso è stata la salvezza del Bologna conquistata nella stagione 2009-2010. Proprio Colomba ha ricordato così il suo collega e amico scomparso: «Per me è stato come un fratello maggiore. Calcisticamente, e non solo, sono cresciuto con i suoi consigli. Fu lui a convincere Borea e Caciagli a portarmi a Modena, dove nel 1975 andai in prestito dopo aver esordito in A col Bologna».

Regonesi, vedovo da tempo della moglie Adele, lascia il figlio Gianmarco e i nipoti Eleonora e Giacomo. I funerali si terranno questo giovedì alle ore 14 in Certosa.

Fonte: Massimo Vitali – Il Resto del Carlino

