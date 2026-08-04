Bologna, Heggem il nuovo pilastro della difesa rossoblù

Il Bologna guarda al futuro puntando su Torbjørn Heggem, difensore norvegese che, dopo l’esperienza con la propria nazionale al Mondiale, è rientrato in città ed è pronto a iniziare il lavoro agli ordini di Domenico Tedesco. L’obiettivo del club è chiaro: affidargli le chiavi del reparto arretrato e costruire una difesa solida in vista della nuova stagione.

Classe 1999 e prossimo ai 28 anni il 12 gennaio, Heggem arriva a Bologna con la reputazione di giocatore affidabile e in costante crescita. Le prestazioni offerte con la Norvegia hanno confermato il suo valore, rendendolo uno dei profili più interessanti del panorama scandinavo e un punto di riferimento anche per il compagno di nazionale Eivind Helland.

Numeri e prospettive

La stagione appena conclusa testimonia la crescita del difensore. Come riportato da Eugenio Fontana su Stadio, Heggem ha disputato 50 partite nel 2025/26, di cui 38 con il Bologna e 12 con la nazionale norvegese, accumulando un’esperienza importante tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Un rendimento continuo che lo ha reso una delle certezze della rosa rossoblù.

Il tecnico vede in lui il profilo ideale per guidare la retroguardia grazie alla sua capacità di leggere il gioco, alla solidità nei duelli e alla personalità mostrata nei momenti decisivi. La fiducia riposta nei suoi confronti rappresenta uno degli elementi centrali del progetto tecnico della nuova stagione.

L’intesa con Vitik

Uno dei temi principali sarà la coppia difensiva formata da Heggem e Martin Vitik. I due hanno già giocato insieme in sette occasioni, ottenendo un bilancio positivo: quattro vittorie, tre sconfitte e nessun pareggio. Tra i successi figurano le sfide contro Como, Genoa, Cagliari e Hellas Verona, mentre le sconfitte sono arrivate contro Atalanta, Lazio e nel ritorno dei quarti di finale europei contro l’Aston Villa.

Verso la nuova stagione

Rientrato a Bologna sabato scorso, Heggem ha già raggiunto il centro sportivo per unirsi ai compagni, pur non prendendo parte alle recenti amichevoli contro il Cambuur. Nei prossimi giorni inizierà a conoscere più da vicino i meccanismi della squadra e potrebbe trovare spazio già nel test contro il Pisa, in programma l’8 agosto.

Il Bologna riparte quindi da una certezza: la difesa sarà nelle mani di Heggem, chiamato a confermare quanto di buono mostrato nell’ultima stagione e a diventare il punto di riferimento del reparto arretrato rossoblù.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook