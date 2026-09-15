Il confronto di Tedesco con il suo Bologna post Napoli: gli argomenti di discussione

Il giorno dopo la sconfitta del Maradona, Domenico Tedesco ha voluto parlare direttamente con la squadra. A Casteldebole, secondo quanto riporta Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, l’allenatore del Bologna ha affrontato con il gruppo le difficoltà emerse nelle prime partite, in un confronto diretto nel quale ha ribadito le proprie idee ma ha anche ascoltato le ragioni dei giocatori.

L’obiettivo è capire perché il Bologna faccia ancora così fatica a trasformare in campo i principi preparati durante la settimana.

Napoli, capitolo da non dimenticare

A Napoli, del resto, il problema è sembrato evidente. I rossoblù sono sembrati a lungo senza una direzione precisa, poveri di idee e incapaci di reagire alla partita. Dopo il gol di Lobotka al 66′, la squadra ha avuto una reazione soltanto nel finale, più dettata dall’orgoglio che da una vera organizzazione di gioco. Troppo poco per una squadra che avrebbe dovuto provare ad approfittare anche delle difficoltà mostrate dal Napoli.

Bologna-Torino sarà un’occasione?

La gara di sabato contro il Torino è un appuntamento estremamente importante. Non basterà soltanto cercare il risultato: il Bologna dovrà soprattutto mostrare una prestazione che sappia indicare una direzione. Perché il tema centrale, oggi, è quello dell’identità.

Tedesco dovrà scegliere con maggiore chiarezza quale squadra vuole costruire. E qualunque sia la strada, serve percorrerla con convinzione. Thiago Motta e Italiano nonostante le difficoltà nei loro primi periodi in rossoblù, mostravano una squadra con un’idea riconoscibile. Quella di Tedesco, invece, deve ancora delinearsi.

Bologna, le responsabilità vanno oltre Tedesco

L’allenatore ha le sue responsabilità, ma non è l’unico elemento da considerare. Il Bologna ha perso giocatori importanti per qualità ed esperienza come Lucumí, Rowe, Castro e Freuler, senza sostituirli effettivamente sul piano tecnico.

Le scelte societarie hanno privilegiato il bilancio, producendo un saldo di mercato positivo ma anche un inevitabile impoverimento della rosa. Sartori e Di Vaio hanno dovuto muoversi con risorse limitate, ma alcune scelte possono essere ampiamente discusse.

Adesso però, palla a Tedesco: a Casteldebole sanno che le difficoltà del Bologna hanno radici più profonde, ma ora spetta al tecnico trovare una soluzione, con una rosa diversa e più fragile rispetto al passato.

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