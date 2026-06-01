Bologna, Domenico Tedesco sotto le Due Torri la settimana prossima

Dopo l’accordo lampo concluso negli scorsi giorni, Domenico Tedesco è pronto per arrivare a Bologna. Come riporta Marcello Giordano sul numero odierno del Resto del Carlino, il nuovo allenatore rossoblù ha rescisso con i turchi del Fenerbahçe nonostante avesse ancora un anno di ingaggio da 3 milioni netti e nei prossimi giorni approderà dunque sotto le Due Torri.

Settimana prossima Domenico Tedesco firmerà con il Bologna: per la squadra rossoblù si apre un nuovo capitolo

La settimana prossima Tedesco è atteso a Casteldebole per la firma del contratto: in base alle prime indiscrezioni, si parla di un accordo biennale da 2 o 2,5 milioni di euro (bonus inclusi). C’è poi l’opzione per un terzo anno, poiché è stato lo stesso mister ad affermare di aver bisogno di tempo per far fruttare il suo progetto (di cui faranno parte anche il fratello e match analyst Umberto, il preparatore atletico Vladimir Cepzanovic e il preparatore dei portieri Max Urwantschky). A maggior ragione considerando anche la rivoluzione della rosa rossoblù prevista per il mercato estivo.

Il tecnico nato in Calabria ma cresciuto ad Aichwald, nel sud-ovest della Germania, sta dunque per iniziare la propria avventura al Bologna, che ha appena lasciato partire Vincenzo Italiano. Si tratta della sua prima esperienza sulla panchina di una squadra italiana: nel suo curriculum, infatti, compaiono club internazionali tra cui lo Schalke 04, lo Spartak Mosca e il Lipsia, a cui si aggiunge la Nazionale maggiore del Belgio (allenata dal 2023 al 2025).

Per la stagione 2025-2026 Domenico Tedesco è poi volato in Turchia, assumendo la guida del Fenerbahçe. Ad aprile l’esonero, nonostante una media di due punti a partita. Adesso è arrivata l’intesa con il Bologna, che gli ha proposto un percorso da due anni. Ieri sera, di conseguenza, il club turco avrebbe siglato la buonuscita da 1/1,5 milioni. Ora manca solo la firma ufficiale, in programma la prossima settimana, poi ecco che per i rossoblù si aprirà un nuovo capitolo.

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