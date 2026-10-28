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Bologna, ti ricordi Donadoni? Il mister tra rimpianti e promesse
Roberto Donadoni si racconta tra i rimpianti per la panchina del Milan, l’analisi delle idee di Amorim e Palladino e il percorso di crescita del Bologna in campionato.
Il passato a volte bussa alla porta con insistenza, portando con sé ricordi indelebili e scelte di vita che hanno segnato intere carriere. Roberto Donadoni, ex stella del campo e guida tecnica dei felsinei, si è raccontato a tutto tondo, rievocando quel legame speciale con la panchina del Diavolo che, per un motivo o per un altro, non si è mai concretizzato.
C’erano le premesse, c’erano le promesse fatte e mantenute, ma il destino ha spesso preferito strade diverse. Nel frattempo, l’allenatore ha scelto di legarsi profondamente a un’altra piazza, quella bolognese, rifiutando persino la chiamata della Nazionale pur di tenere fede alla parola data e completare il percorso iniziato a Casteldebole. Una coerenza d’altri tempi che descrive perfettamente il profilo umano di un professionista serio e riservato.
Il pensiero di Donadoni: tra le idee di Amorim e la concretezza di Palladino
Analizzando il calcio moderno, l’attenzione di Donadoni si sposta inevitabilmente sui tecnici emergenti e sulle loro filosofie di gioco. Quando si parla di Amorim e del suo impatto, emergono dubbi legittimi sulla reale necessità di stravolgere i moduli rispetto a un pragmatismo che vede in Palladino un punto di riferimento più solido e immediato.
Il Bologna sta cercando la propria identità, lottando contro una fastidiosa discontinuità che frena qualsiasi ambizione. Eppure, la scossa data dall’ex tecnico del Monza è stata evidente, soprattutto grazie a una reazione caratteriale forte e alla maturazione di elementi chiave come Cambiaghi.
Talenti in vetrina e sogni di classifica
Il discorso si sposta inevitabilmente sui singoli protagonisti del campo, da un Gonçalo Ramos prezioso per il lavoro oscuro che svolge a favore dei compagni da una parte, fino alla rinascita di Bernardeschi, ritrovato in grande spolvero atletico e mentale dall’altra.
Come fotografato oggi dal giornalista Matteo Dalla Vite su La Gazzetta dello Sport, la sfida di San Siro rappresenta un vero e proprio banco di prova per misurare le ambizioni di una squadra che, nonostante le cessioni estive e la necessità di un fisiologico assestamento, punta a ritrovare continuità. Affrontare il Milan in un momento così delicato richiede coraggio, ma come insegna la storia, le sorprese sono sempre dietro l’angolo per chi sa lottare senza paura.
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