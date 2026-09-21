Bologna, riecco Dovbyk: a Palladino l’onere di rigenerare l’attacco

Tre settimane. Mai una sosta per gli impegni delle nazionali così lunga, arrivata però nel momento giusto in casa Rossoblù. E, probabilmente, per Artem Dovbyk, il numero 9 del Bologna: l’ucraino nella giornata di oggi è tornato finalmente ad allenarsi con il gruppo dopo due settimane di lavoro differenziato. Un Palladino che, quindi, ha così a disposizione l’attacco quasi al completo: un motivo in più per trovare una quadra a dei numeri che non possono essere mantenuti.

Bologna, Dovbyk torna ad allenarsi in gruppo

L’aggancio del discorso è la notizia di oggi, che riguarda Artem Dovbyk e il Bologna. L’ucraino, dopo lo stop nei giorni precedenti a Napoli-Bologna, è tornato ad allenarsi in gruppo, risultando così a disposizione di Palladino per l’intera sosta per gli impegni delle Nazionali. Una sosta che durerà da oggi, lunedì 21 settembre a sabato 10 ottobre. Per il Bologna, fino a domenica 11, quando scenderà in quel di Lecce per affrontare in trasferta proprio i salentini.

Una sosta che Artem Dovbyk passerà interamente in quel di Bologna, dopo la rinuncia alla convocazione della propria Nazionale a causa di una condizione fisica da ritrovare dopo questo stop. Arrivato, lo stop, nel momento in cui il numero 9 Rossoblù aveva ritrovato il gol e, parole sue, diceva di sentirsi sempre meglio. E da lì lui, e proprio Palladino, dovranno ripartire in questi 20 giorni.

Un attacco da ritrovare, senza sé e senza ma

Si, perché Artem Dovbyk è a dir poco fondamentale nell’economia dell’attacco del Bologna. Inevitabile, quando il gioco delle coppie è formato proprio da lui e da Roberto Piccoli, con un Jay Enem rimasto in Rossoblù ma che, altrettanto inevitabilmente, parte dietro. Il recupero dell’ucraino è perfetto a livello di tempo per Palladino: apparte Mbangula e Cambiaghi, il mister potrà lavorare con tutti gli interpreti dell’attacco. E sarà necessario farlo.

Il Bologna è in una situazione sicuramente non felice anche proprio per il basso, bassissimo numero di realizzazioni sinora: i Rossoblù hanno messo a segno solo 3 gol in cinque partite, di cui 2 solo contro il Sassuolo. Solo il Genoa, in Italia, ha fatto peggio. Ma l’attacco Rossoblù non vale di certo quei numeri: il reparto avanzato felsineo ha nelle proprie corde molto di più. Le difficoltà sono arrivate proprio nel non sfruttare le (poche) occasioni create. E da qui deve ripartire necessariamente Palladino: il materiale c’è, e ora il tempo pure. Con un Dovbyk in più, le idee possono essere anche diverse.

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