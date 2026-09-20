Moro salta la nazionale: tre settimane per tornare decisivo

Tra gli undici convocati rossoblu in nazionale c’è qualche sorpresa. Come Pessina, scelto da Mancini come riserva tra i portieri più esperti dello stivale. Saranno presenti per le rispettive selezioni anche i centrali Heggem, Helland e Theate, così come il giovane guantone Happonen, i terzini Alhassane e Holm e i centrocampisti Libra, Ferguson, Mbangula e Cambiaghi. Tra gli abituali delle soste manca soltanto Moro, che ora dovrà sfruttare venti giorni di lavoro per ritrovare la forma ideale.

A caccia di Moro

Tedesco lo aveva definito come il fulcro ideale per il suo Bologna, ma l’ ex guida del Fenerbahce ha dovuto fare le valigie ben prima che lo spalatino ritrovasse le sensazioni corrette in campo. Palladino, dal canto suo, ha scelto di dargli fiducia nel secondo tempo, in un modulo che potrebbe adattarsi bene alle sue aperture fantasiose.

Insomma, tutti gli allenatori lo vorrebbero al centro, ma Nikola deve ancora trovare la condizione giusta. Quella che gli permetterebbe di giocare novanta minuti a incontro senza soffrire fisicamente, mettendolo con costanza al fianco di Ferguson. Perché il suo posto è quello e, se i rossoblu non hanno eletto un nuovo Freuler nel mercato estivo, ci sarà un motivo.

Tre settimane di carichi

Di certo, per un giocatore vivere una situazione di questo tipo non deve essere banale. Risollevarsi in un momento di affanno, anche ingiustificato dagli impegni, necessita una quantità di allenamenti sotto attento monitoraggio che la stagione non può offrire. Allora ecco che questa lunga pausa assume un significato per tutti i tifosi rossoblu, perché all’attesa della prima vittoria si aggiunge la speranza di riavere il miglior Moro.

Nella noia, o quantomeno la trepidante aspettativa, occorre ricordare che un giro ai box potrebbe infarinare meglio la squadra ed aiutare alcuni giocatori a ritrovare fiducia. Ricordate questo e vivrete meglio i prossimi venti giorni.

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