Tedesco – C’è già una panchina per l’ex allenatore del Bologna?

Sono passati appena tre giorni dalla notizia dell’esonero di Domenico Tedesco, eppure il tecnico nativo di Rossano potrebbe già accasarsi altrove. Il club interessato si trova in Germania, quel paese che ha cresciuto sportivamente l’allenatore di origini calabresi. Il Borussia Mönchengladbach, complice un avvio di campionato traumatico (3 gol fatti e 12 subiti) con zero punti conquistati in tre partite fin qui disputate, e uscito sconfitto nella precedente giornata di Bundesliga dal Friburgo per cinque reti a zero. Insomma, una striscia negativa di rilievo che potrebbe costare la panchina all’attuale allenatore, Eugen Polanski.

Tedesco torna in Germania

A riportare la notizia, all’interno dell’edizione odierna del Resto del Carlino, è Massimo Giordano. Il Borussia Mönchengladbach sfiderà oggi in casa il Mainz e un ulteriore risultato negativo potrebbe essere fatale e costare la panchina di Polanski. In Germania le voci sul possibile esonero e il conseguente avvicendamento in panchina di Tedesco sono molteplici. Il Bologna è spettatore interessato della vicenda: Tedesco percepisce 2,2 milioni netti annui e ha un contratto in essere con il club rossoblù fino al 30 giugno 2028. All’estero può accasarsi liberamente: in questo senso, ci sarà da capire se considererà l’avventura della Renania Settentrionale-Vestfalia affascinante o meno.

Se Tedesco firmasse un nuovo contratto, risolverebbe quello sancito con il Bologna e il club rossoblù ne beneficerebbe alleggerendo i conti. Ricordiamo che Palladino ha firmato per cifre simili un contratto più lungo (triennale). Del futuro di Tedesco se ne saprà maggiormente in serata: l’ex allenatore del Bologna può ripartire immediatamente, lì dove iniziò la sua carriera.

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