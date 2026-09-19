Pagelle Bologna-Torino: Bernardeschi e Piccoli sugli scudi, mentre pesa l’errore di Skorupski

Inizia con un pareggio l’avventura di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna: alla realizzazione di Bernardeschi nella prima frazione di gioco risponde Kulenovic nel finale di partita, approfittando di un errore da matita blu di Skorupski. Secondo punto conquistato in questo campionato per i rossoblù.

Le pagelle di Bologna-Torino

SKORUPSKI 4,5: Sicuro sulle conclusioni insidiose del mancino di Mandragora. Il problema è che si scioglie sul tiro debole di Kulenovic, che sigla l’1-1 finale. Situazione che fa riflettere.

HELLAND 6: Partita con un’unica macchia, quando si fa scippare la sfera da Simeone; per il resto gara in controllo del giovane difensore norvegese. (Dal 58′ De Silvestri 6: Dà solidità al reparto in un momento della partita in cui l’inerzia è dalla parte del Bologna.)

HEGGEM 5: Troppe amnesie per un difensore del suo calibro: rischia tantissimo nel finale di partita, specialmente con l’intervento su Oristanio.

THEATE 6: Buca alcuni interventi, ma è sempre propositivo e tiene bene le marcature.

ZORTEA 5,5: Un ruolo più congeniale nella prima di Palladino per l’esterno del Bologna; tuttavia, il numero 20 rossoblù non incide praticamente mai sulla fascia di competenza. (Dall’84’ Holm s.v.)

FERGUSON 6: Il capitano si rende prezioso come suo solito in mezzo al campo. La manovra rimane però lenta e monocorde.

POBEGA 5,5: Pesa l’errore nel primo tempo a tu per tu con Perri: il centrocampista italiano si fa rimontare non calciando in porta, nonostante la posizione ideale e ravvicinata. (Dal 77′ Moro s.v.)

MIRANDA 5,5: È vero. Da un suo cross, e conseguente deviazione di Ismajli, nasce il gol del vantaggio rossoblù, ma per il resto il terzino spagnolo è troppo impreciso.

BERNARDESCHI 7: Inventa, crea, pennella e segna il gol che stappa la partita. Il numero dieci è veramente il leader tecnico di questa squadra. (dal 76′ Orsolini 6: rientra dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori forzatamente: di voglia e cattiveria prova a regalare il primo successo stagionale ai suoi. Al rientro dalla sosta servirà avere il miglior Orsolini a disposizione.)

PICCOLI 6,5: Partita enorme per spirito di sacrificio e abnegazione da parte dell’attaccante nativo di Bergamo. Piccoli trova anche delle ottime accelerazione e sviluppa ottimamente la manovra.

CAMBIAGHI 5,5: Troppa frenesia e imprecisione nelle giocate che condizionano inevitabilmente la sua prova. (Dal 58′ Odgaard 5,5: pesa quella palla sballata sulla ripartenza che il trequartista danese avrebbe dovuto servire precisamente a Orsolini.)

ALL. PALLADINO 6: Paga un brutto errore individuale nel finale di partita che ricaccia in gola l’urlo per il primo successo stagionale. La squadra è sembrata in crescita, anche se c’è da lavorare su imprecisione e velocità di manovra.

TORINO: Perri 6; Coco 6, Ismajli 6, Cömert 6 (dal 68′ Belghali 5,5); Fortini 5,5 (dal 46′ Patterson 6), Bragança 5 (dal 68′ Ilkhan 6), Mandragora 6,5, Fitz-Jim 5,5 (dal 55′ Kulenovic 6,5), Cacciamani 5,5; Vlašic 5,5 (dal 68′ Oristanio 6), Simeone 5,5. All. Abate 6

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