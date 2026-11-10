Bologna, Dovbyk: i dubbi rossoblù e la chiamata dell’Ucraina

Nel calcio si dice spesso che la sfortuna di un compagno possa trasformarsi nell’occasione della vita per un altro. È esattamente ciò che è accaduto ad Artem Dovbyk, centravanti attualmente in forza al Bologna ma di proprietà della Roma. Il grave infortunio rimediato da Matviy Ponomarenko, attaccante della Dinamo Kiev, nel derby contro lo Shakhtar Donetsk ha inaspettatamente spalancato al numero nove rossoblù le porte della nazionale ucraina.

Il commissario tecnico Andrea Maldera, ex vice di Roberto De Zerbi tra Brighton e Marsiglia e profondo conoscitore del calcio italiano, ha deciso di convocare in extremis l’attaccante in vista degli impegni di Nations League contro Irlanda del Nord e Georgia. Una chiamata che ribalta i piani iniziali, visto che il calciatore avrebbe dovuto trascorrere la sosta al centro tecnico di Casteldebole per ritrovare la forma migliore.

Il momento no di Dovbyk sotto le Due Torri

L’avventura bolognese dell’attaccante non sta rispettando le grandi aspettative della vigilia. Arrivato in prestito dalla Roma con l’etichetta di grande colpo di mercato, Dovbyk ha fin qui collezionato appena una ventina di minuti complessivi distribuiti in sei apparizioni sotto la gestione tecnica di Palladino. L’unico vero acuto risale allo scorso 6 settembre contro il Sassuolo, quando firmò una delle due reti nel pirotecnico 2-2 casalingo.

Da quel momento in poi, prestazioni opache, problemi fisici di entità minore e un rendimento decisamente al di sotto delle sue potenzialità hanno fatto scivolare il centravanti ai margini delle rotazioni. Come fotografato oggi dal giornalista Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, la principale barriera che l’attaccante non è ancora riuscito a superare non è di natura tecnica o fisica, ma è legata a una profonda paura psicologica: deve ritrovare fiducia?

Gennaio e la paura di un futuro in bilico

Il blocco mentale che frena il giocatore non condiziona soltanto il suo rendimento in allenamento, ma spinge anche Palladino a non concedergli totale fiducia. Questa mancanza di continuità rischia di compromettere la sua permanenza in Emilia, aprendo scenari di mercato imprevedibili già a partire dalla prossima sessione invernale.

La convocazione in nazionale rappresenta dunque una scialuppa di salvataggio in un momento estremamente delicato. Indossare nuovamente la maglia della propria patria potrebbe restituire quella fiducia smarrita da tempo, cancellando le scorie di mesi difficili. Per Dovbyk è l’occasione perfetta per voltare pagina, dimostrare il proprio valore internazionale e convincere finalmente anche l’ambiente bolognese.

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