Il mercato del Bologna inizia a muoversi su più fronti, tra possibili partenze e profili monitorati per rinforzare la rosa. Artem Dovbyk potrebbe lasciare i rossoblù per tornare in Spagna, dove il Valencia ha avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Parallelamente, anche Nikola Moro potrebbe salutare: i suoi agenti si stanno muovendo in Grecia, mentre il club continua a valutare diverse opportunità per il centrocampo.

Dovbyk, il Valencia fa sul serio: contatti con la Roma

Come riportato da “Il Resto del Carlino“, le indiscrezioni sul futuro di Artem Dovbyk si rincorrono già da dopo la sfida contro l’Udinese, con Venezia e Valencia accostate all’attaccante ucraino. Nei giorni precedenti era emersa anche la pista che portava a un dialogo tra Bologna e Roma, con i giallorossi intenzionati a dare il via libera per una nuova destinazione, evitando così un ulteriore deprezzamento del cartellino dopo un’esperienza in rossoblù che non ha preso quota.

Le ultime notizie arrivano dalla Spagna, dove il Valencia avrebbe avviato contatti diretti con il giocatore, che vedrebbe di buon occhio un ritorno in Liga. Dovbyk conosce già il campionato spagnolo: con il Girona aveva chiuso la stagione da capocannoniere, mettendo a segno 24 reti. Il Valencia si è mosso anche con la Roma per comprendere condizioni e costi dell’operazione, ma per concretizzare la trattativa servirà il benestare del Bologna, che copre 2,5 milioni dei 3 milioni netti di ingaggio dell’attaccante.

Moro, gli agenti sondano il mercato greco

Possibili novità anche sul fronte Nikola Moro. Gli agenti del centrocampista hanno avviato contatti in Grecia, prendendo in considerazione tre società: AEK, Panathinaikos e Olympiacos. Un movimento che apre nuovi scenari per il futuro del giocatore, con il mercato rossoblù che potrebbe coinvolgere anche altre uscite.

Centrocampo, osservati Ordonez, Pessina e Cataldi

Il Bologna continua intanto a guardarsi intorno alla ricerca di possibili rinforzi. Tra i profili osservati c’è Ordonez del Parma, ma l’attenzione si è concentrata anche su Pessina del Monza e Cataldi della Lazio. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno, un elemento che potrebbe rappresentare un’opportunità in vista delle prossime mosse.

Inoltre, il club rossoblù ha avuto contatti con Pastorello per Faticanti, aggiungendo un altro nome alla lista dei giocatori monitorati per il centrocampo.

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