Bologna e Holm: attenzione a Zaccagni

Domani pomeriggio alle ore 18, allo stadio Olimpico di Roma, è in programma l’attesa partita tra Lazio e Bologna. I rossoblù viaggeranno in direzione della capitale senza la spinta calorosa di gran parte dei suoi tifosi, bloccati dal provvedimento del Viminale. Un match che si preannuncia scoppiettante per l’indole propositiva di entrambe le formazioni e per i rispettivi obiettivi: felsinei e biancocelesti vogliono, infatti, le coppe europee.

In settimana i due club hanno conquistato i quarti di finale di Coppa Italia: il Bologna ha battuto nel derby dell’Emilia il Parma, mentre la Lazio ha sconfitto il Milan grazie alla rete siglata dal suo giocatore più rappresentativo e talentuoso; Mattia Zaccagni sarà l’osservato speciale della retroguardia rossoblù. Chi giocherà, lì a destra, tra Holm o Zortea, dovrà limitare l’azione dell’esterno sinistro italiano. Sarà un antipasto del quarto di finale che vedrà scontrarsi proprio le due formazioni.

Zaccagni vs Bologna

Per l’esterno offensivo il rendimento contro il Bologna non è invidiabile: 12 partite disputate, per un totale di 3 gol e 1 assist all’attivo e 6 ammonizioni ricevute. Quest’ultimo è un aspetto interessante della sfida di domani: Zaccagni, pur essendo un calciatore estremamente abile palla al piede, dotato di una tecnica sopraffina, non ama il contatto fisico ed è facile preda di sterili nervosismi. Holm, da questo punto di vista, è l’avversario perfetto da affiancargli. Non basterà, però, il forte terzino svedese: il centrocampo dovrà creare densità con raddoppi di marcatura dinamici. Una barriera per impedire a Zaccagni di fare ciò che gli riesce meglio: la giocata che incanta e che crea la superiorità numerica.

Rossoblù avvisati

Siamo pur certi che il Bologna farà la sua solita partita. Cercherà di aggredire la Lazio, rispetterà le fasi diverse del match e proporrà un calcio avvolgente ed estremamente europeo. Lo spirito dei rossoblù è una delle migliori armi a disposizione della squadra. L’organizzazione e lo spartito di mister Italiano padroneggiano il gioco. Lì il Bologna dovrà incidere, per espugnare l’Olimpico e piazzare un mattoncino di importanza capitale in classifica.

