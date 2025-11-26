Bologna, ecco Dominguez anche per l’Europa League

E quando meno se l’aspetta, ecco che Benjamin Dominguez si ritrova, finalmente, in lista UEFA. Si, perché è notizia di ieri quella dell’inserimento temporaneo del numero 30 nella lista UEFA per le partite contro Salisburgo e Celta Vigo al posto di Remo Freuler, ancora out per l’infortunio alla spalla. Due problemi risolti in uno, con una mediana che si appoggerà su Ferguson, Moro e un Pobega ritrovato, mentre sull’out di sinistra, in questo modo, non si forzeranno i rientri di Cambiaghi e Rowe.

Bologna, la freccia (momentanea) in Europa si chiama Dominguez

Nessun esperimento, o perlomeno per tutta la durata della partita. Si, perché Vincenzo Italiano opta per l’affidabilità anche in Europa League, e decide di portarsi, per questo finale di 2025 difficoltoso a livello di infortuni, uno che l’ala sinistra la fa di mestiere: Benjamin Dominguez. Colui che non si aspettava, sentendolo parlare, di rientrare nel giro, e che invece lo stesso Italiano aveva esaltato dopo Udine.

Colui che, già l’anno scorso, era rimasto fuori dalla lista UEFA ma che, quest’anno, ci entra dalla porta principale e, di certo, potrà dare un contributo fondamentale già da giovedì contro il Salisburgo, in quel del Dall’Ara. Così da giocarsi le sue carte anche in Europa, nel momento cruciale del percorso Rossoblù nella competizione. Una conferma, questa, “a tempo”, perlomeno per l’Europa: a gennaio, con il pieno recupero di Freuler, sarà lui a tornare in lista.

No agli stravolgimenti

Nessun allarme proprio nel ruolo di Remo Freuler, la mediana, per la quale, al posto dello svizzero ancora alla prese con l’infortunio alla spalla, si vociferava un inserimento di Ibrahim Sulemana. E invece sarà un tavolo per tre, con soli due posti: Lewis Ferguson, Nikola Moro e un Tommaso Pobega che, dopo la prestazione contro l’Udinese, cerca spazio per dare (e darsi) continuità di prestazione.

Italiano ha deciso di intervenire nel ruolo più in emergenza, e cioè l’out di sinistra, piuttosto che inserire un altro mediamo. E a ragione, vista la possibilità di ruotare i propri interpreti nel miglior modo e con un Sulemana in più in campionato. Per la porta, invece, ecco Franceschelli dalla Primavera, inserito nella lista B della UEFA al posto dell’infortunato Happonen.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

