Bologna, cambia (momentaneamente) la lista Uefa: dentro Dominguez, fuori Freuler

Un cambiamento era nell’aria, ma nemmeno il diretto interessato se lo aspettava, viste le dichiarazioni di sabato pomeriggio. E invece ecco la notizia: cambia la lista UEFA del Bologna, con Benjamin Dominguez che va a sostituire Remo Freuler, ancora out per l’infortunio alla spalla rimeediamo in quel di Parma.

Bologna cambia la lista UEFA: il comunicato

Ecco il comunicato uscito pochi minuti fa sul sito ufficiale del Bologna, con la comunicazione della variazione temporanea per la lista UEFA:

In base alla norma relativa alla sostituzione temporanea dei calciatori infortunati, il Bologna Fc 1909 ha presentato richiesta alla UEFA di inserimento in Lista A di Benjamin Dominguez in luogo di Remo Freuler, e di aggiunta in Lista B di Matteo Franceschelli.

Italiano risolve il suo problema

È una notizia, perché sembrava la soluzione più logica, visti i forfait di Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe, ma non era così scontato. Ma Vincenzo Italiano ha scelto di avere a disposizione un’ala sinistra pura come Benjamin Dominguez in vista dell’impegno di giovedì sera contro il Salisburgo e dell’ultimo match in Europa del 2025 contro il Celta Vigo.

Conscio di avere un reparto mediani “completo”, con Lewis Ferguson, Nicola Moro e Tommaso Pobega, Italiano ha scelto di intervenire nel ruolo più in emergenza della sua rosa, facendo affidamento per la prima volta in Europa a Benjamin Dominguez: l’argentino era stato escluso anche lo scorso anno dalla lista UEFA, per le partite in Champions League. Molto probabilmente, giovedì sera, il numero 30 potrà fare il suo esordio nelle competizioni europee.

