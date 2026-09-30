Bologna, ecco il rinforzo a destra: Darmian in prova. I dettagli dell’accordo

È bastato il sentore di un’operazione chirurgica, che si terrà (è confermato) nelle prossime ore a Turku (Finlandia) e che terrà Emil Holm fuori dai 3 ai 6 mesi, per far muovere la dirigenza rossoblù. In poche il Bologna ha scelto di puntare tutto su Matteo Darmian per dare a mister Palladino un nuovo rinforzo.

Per la verità, il giocatore non è ancora a tutti gli effetti un tesserato del Bologna. L’ex Inter, infatti, ha accettato con grande umiltà e senso di responsabilità di fare un breve periodo di prova a Casteldebole. Una appendice che possa approfondire le informazioni del club sulle sue condizioni fisiche. Un test sul campo utile a rivelare quel qualcosa in più che le visite mediche non potrebbero svelare.

I dettagli dell’accordo

Come riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, una volta superato il periodo di prova, Matteo Darmian firmerà un accordo annuale fino al 30 giugno 2027. Il club e l’entourage del calciatore hanno pattuito un ingaggio fra gli 800 mila euro e il milione netti fino al termine appunto di questa annata sportiva.

Una cifra decisamente inferiore ai 2,5 milioni di euro netti che l’ex Milan e Manchester United percepiva in nerazzurro. Numeri che accontentano anche i rossoblù che volevano sicuramente immediatamente sistemare l’organico, ma allo stesso tempo non volevano ingolfare il monte ingaggio dopo il certosino lavoro di abbassamento dei costi di gestioni svolto con il mercato estivo.

Un’opzione d’esperienza per Palladino

Resta ora da capire sul campo, a partire da oggi alla ripresa degli allenamenti, quali sono le reali condizioni del calciatore. Il Bologna, nelle persone di Palladino e del suo staff, valuteranno attentamente due elementi: l’utilità tecnica e tattica del giocatore e soprattutto lo stato di forma fisica.

Darmian arriva al Bologna dopo un periodo lungo di inattività, nel quale certamente si è tenuto in forma ma non ha svolto una preparazione fisica e atletica da squadra di Serie A. Bisognerà innanzitutto capire quali siano le tempistiche per essere pronto a scendere in campo senza rischi. E poi capire la reale utilità sul lungo periodo.

Matteo è una pedina duttile, che può giocare in tre ruoli, qualora fosse in forma: braccetto della difesa a tre, terzino ed esterno a tutta fascia. Questi ultimi però sono ruoli e posizioni che non interpreta da parecchi anni. Va anche ricordato che lo scorso anno il giocatore è stato circa 3 mesi fuori dai giochi per una lesione muscolare al polpaccio e per problemi alla schiena.

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