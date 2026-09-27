Sherlock Holm e l’avventura all’Isokinetic

L’anno scorso, un misterioso dentista ai più ignoto sembrava avesse salvato il nostro Sherlock Holm dalla facilità con cui gli succedevano gli infortuni. Le premesse sembravano aver tracciato una strada verso il miglioramento, e, come dichiarato dal giocatore stesso (suscitando non poche perplessità), gli acciacchi fisici sarebbero dovuti restare tutti nel passato.

Certe volte, però, la malasorte ritorna (A Volte ritornano, diceva S. King) e nel taccuino dell’investigatore rossoblu ecco segnare un nuovo episodio relativo agli infortuni. Ma vediamo se, grazie anche alle nostre ampie conoscenze nel mondo dei gialli, dal contesto riusciamo ad ottenere qualche dettaglio chiave per risolvere il caso odierno.

Holm KO con la Svezia

Lo scenario è chiaro, così come i protagonisti. Al minuto sessantatré del confronto di Nations League tra Svezia e Romania – terminato poi sul punteggio di 2-1 per gli scandinavi – qualcosa si è spezzato.

Alcuni spettatori giurerebbero di aver sentito un grido di dolore anche attraverso i loro televisori e, anche se nel mondo dei gialli questi mezzi ipertecnologici ancora non esistevano, questo è un dettaglio non da poco per comprendere la gravità dell’accaduto. Tant’è che, come riportato da Massimo Vitali per il Resto del Carlino, l’esterno rossoblu è stato costretto a lasciare il palco in barella.

I tempi di recupero

Ora, la palla passerà ai medici, gli “Watson” di questo caso. I primi accertamenti, svolti dallo staff tecnico della nazionale svedese, evidenziano il cedimento del bicipite femorale destro. Ipotesi che, se confermate dall’Isokinetic nei prossimi giorni, potrebbero portare ad uno stop di almeno due mesi.

Caso risolto, dunque? Non ancora: la soluzione non sarà “elementare” neanche quando sapremo i tempi di recupero ma, intanto, il pallino delle operazioni passa tutto in mano al Bologna. Sartori e i suoi uomini potrebbero infatti cercare qualche svincolato per sostituire il nostro Sherlock, almeno finché non avrà dedicato il tempo necessario alla sua passione per i gialli prima di tornare in campo.

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