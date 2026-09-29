Calciomercato Bologna, si avvicina Darmian: principio di accordo tra le parti

Matteo Darmian e il Bologna si avvicinano, può essere lui lo svincolato prescelto dal club rossoblù per la sostituzione di Emil Holm. L’esterno classe 1989 nelle scorse ore si è offerto alla società felsineo tramite i propri agenti e ora sta trattando attivamente il suo ingaggio.

La società e l’entourage del calciatore sono in stretto contatto e stanno avanzando coi dettagli. Per il giocatore ex Inter sarebbe un ritorno in Emilia dato che in passato ha già giocato con la maglia gialloblù del Parma. Dallo scorso luglio, dopo l’addio ai nerazzurri era senza contratto e sta cercando l’ultima sfida della sua lunga carriera.

Accordo fatto, attesa per la decisione finale

Il Bologna e Matteo Darmian, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, avrebbero raggiunto un principio di accordo sull’ingaggio per un anno. La scadenza dell’accordo dovrebbe essere il 30 giugno 2027. Un segnale chiaro che Emil Holm sta andando non solo verso uno stop muscolare pesante, ma proprio verso l’intervento chirurgico.

Restano da capire le cifre per il passaggio effettivo del giocatore in maglia rossoblù. Ovviamente non c’è costo del cartellino perché il calciatore era libero da vincoli, essendo senza contratto, ma si tratta di trovare l’accordo totale sulla cifra dello stipendio da qui a fine annata.

Avendo raggiunto un principio di accordo ora l’ultima parola spetta al club rossoblù che dovrà decidere se chiude con il giocatore classe 1989.

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