Stop in U21 per Raimondo: Bologna tra apprensione e rimpianti

Un fastidioso risentimento fisico interrompe bruscamente il momento magico di Antonio Raimondo, costretto a salutare anzitempo il ritiro degli Azzurrini.

Un imprevisto che accende i riflettori sull’attaccante di proprietà del Bologna, riaprendo già le discussioni di calciomercato tra le fila rossoblù dopo l’avvio di stagione travolgente del classe 2004.

L’infortunio e i paradossi del Bologna

La nota ufficiale della FIGC ha confermato il rientro anticipato della punta del Frosinone, giudicata indisponibile dal Ct Silvio Baldini per le imminenti sfide di qualificazione agli Europei contro Armenia e Paesi Bassi.

A fare chiarezza sull’entità dell’intoppo ci ha pensato Tuttofrosinone.com (Alessandro Salines), spiegando come ad arrestare temporaneamente Antonio sia un’infiammazione al tallone: un guaio da monitorare al rientro in Ciociaria, ma che fortunatamente non prefigura un lungo stop.

Per il Bologna si tratta di un aggiornamento cruciale su un proprio asset, ma anche un’occasione per riflettere sulle scelte fatte in estate.

Già nei mesi passati, infatti, molti tifosi e addetti ai lavori, compresa questa testata, avevano espresso perplessità sulla decisione di mandare nuovamente il ragazzo a maturare altrove invece di dargli subito fiducia in prima squadra, vista l’esperienza maturata coi grandi tra Venezia, Salernitana, Ternana e Frosinone (101 presenze condite da 21 reti).

La dirigenza ha preferito invece farsi carico del pesante ingaggio di Artem Dovbyk — circa 3,5 milioni netti a stagione — dovendo anche aspettare per averlo al meglio, piuttosto che scommettere su un prodotto del proprio vivaio che oggi dimostra di avere tutti i crismi per palcoscenici importanti.

I numeri di Antonio Raimondo tra i cadetti e in massima serie stanno trasformando lo scetticismo estivo in un rimpianto conclamato: 5 reti e 1 assist in sole 6 apparizioni complessive tra Serie A e Coppa Italia con i ciociari.

Un impatto devastante che certifica le enormi potenzialità dell’attaccante ventiduenne, già da tempo nei pensieri dei tifosi rossoblù.

“Io ci spero ancora… che tu ci sia nel mio domani”

I numeri con l’Under 21 italiana (10 presenze e 4 gol) e il crescendo rossiniano a Frosinone stanno restituendo un centravanti completo, moderno e affamato.

Tra qualche mese, Casteldebole si ritroverà tra le mani un capitale tecnico ed economico di primissimo livello.

La speranza di tutto il popolo rossoblù è che questa volta non ci si tiri indietro e si decida, finalmente, di affidargli le chiavi dell’attacco del futuro.

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