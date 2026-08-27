El Azzouzi ai box, ecco quali partite salterà: ora il centrocampista è obbligatorio

Non sembra essere una settimana fortunata in casa Rossoblù. Dopo la sconfitta patita lunedì sera contro la Lazio, Domenico Tedesco si porta a casa un’assenza non di poco conto: Oussama El Azzouzi ha rimediamo un infortunio proprio contro i biancocelesti che lo costringerà a stare fuori per qualche settimana. Questo, molto probabilmente, riaprirà definitivamente il calciomercato del Bologna anche a centrocampo: se un innesto poteva sembrare solo un pensiero, ora diventa quasi un obbligo.

El Azzouzi si ferma per infortunio: ecco per quanto ne avrà

Se era iniziata praticamente nel peggiore dei modi questa settimana per il Bologna, vista la sconfitta in casa alla prima di campionato contro la Lazio, di certo, sempre a livello di campo, non è proseguita sui binari giusti. Il protagonista della vicenda è Oussama El Azzouzi, il quale è uscito dal campo al 79esimo minuto, dopo evidentemente aver sentito che qualcosa non andava.

Infatti, gli esami svolti negli scorsi giorni hanno evidenziato per lui una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, il quale lo terrà fuori dai giochi per circa quattro settimane. In questo mese, il marocchino salterà i match contro Atalanta, Sassuolo, Napoli e Torino. Proprio dopo il match contro i Granata, però, scatterà la pausa per gli impegni delle nazionali: se tutto andrà per il verso giusto, quindi, Tedesco ritroverà El Azzouzi solo l’11 ottobre, per la trasferta dei Rossoblù in quel di Lecce.

Il calciomercato del Bologna si riapre anche a centrocampo

La questione che coinvolge l’infortunio di El Azzouzi apre un discorso più ampio, che tocca anche il calciomercato del Bologna. Si, perché già dal match contro la Lazio, si era notata una certa difficoltà nel centrocampo Rossoblù: poco gioco, poco filtro. Insomma, c’è più di un qualcosa da regolare, e già da questo input erano arrivati dei segnali che rimandavano ad una ricerca per un innesto negli ultimi giorni di mercato.

Ora, vista l’assenza non così breve del numero 17 – un giocatore ben visto da Tedesco, e la titolarità di lunedì lo dimostra – diventa quasi obbligatorio un intervento negli ultimi giorni di calciomercato per il Bologna. Il profilo sembra quello della mezzala, anche dopo le parole di Tedesco che indicavano come Bernardeschi non sia propriamente avvezzo a svolgere quel ruolo. Ecco, anche per questo motivo il Bologna, ora più che mai, deve guardarsi intorno con decisione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook