Bologna, emergenza in casa Dall’Ara: serve una svolta immediata

La priorità assoluta per la squadra felsinea è migliorare i risultati in casa, un problema che persiste dalla passata stagione. Analizzando i dati relativi al precedente campionato, i rossoblù hanno chiuso al 14º posto considerando unicamente le sfide disputate tra le mura amiche, con un bilancio molto deludente di appena 22 punti in 19 partite.

Un trend negativo che purtroppo si sta confermando anche in questo avvio di torneo, col Bologna al diciottesimo posto con soli 2 punti e -3 di differenza reti.

Un avvio di stagione in salita, soprattutto in casa

Il rendimento interno recente evidenzia grosse difficoltà: le prime tre gare interne hanno raccontato di un amaro ko all’esordio contro la Lazio, seguito da due pareggi deludenti con Sassuolo e Torino. Il primo pareggio, nel Derby Emiliano, è stato però un pareggio ottenuto con forza e volontà. Dopo essere andati sotto per due volte, i rossoblù sono riusciti a riprendere la partita.

Il secondo pareggio è stato molto più amaro del primo. Dopo che il Bologna aveva segnato l’1-0, Kulenovic da fuori area aveva accorciato le distanze. La necessità di invertire la rotta è evidente, soprattutto in vista dei prossimi impegni proibitivi che attendono la formazione al Dall’Ara. E, in casa, la media inglese ora conta -7.

Il calendario e l’attesa per il nuovo stadio

Il cammino casalingo si prospetta particolarmente complicato. Come fotografato nell’articolo odierno dal giornalista Davide Centonze su Stadio, dopo la sosta e la trasferta in casa del Lecce fissata per domenica 11 ottobre, l’attenzione dei tifosi è rivolta a sabato 17, data in cui i rossoblù ospiteranno l’Inter in una gara da tutto esaurito.

Il pubblico del Dall’Ara si prepara a vivere le ultime emozioni nello storico impianto prima di abbracciare uno scenario del tutto nuovo, moderno e coperto. Tuttavia, prima di pensare al futuro e a un impianto rinnovato, la squadra deve affrontare un ciclo tremendo che, dopo i nerazzurri, vedrà arrivare al Dall’Ara avversarie del calibro di Monza, Udinese, Roma e Juventus.

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