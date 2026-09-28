Calciomercato Bologna, chi è lo svincolato più adatto a sostituire Holm?

La sessione di mercato estiva è finita da meno di un mese e la finestra invernale arriverà solo tra qualche mese. Tuttavia, il Bologna potrebbe dover fare ricorso al calciomercato per sostituire Emil Holm con l’ingaggio di un calciatore al momento svincolato.

Lo svedese in queste ore svolgerà le visite mediche a seguito dell’infortunio subito in Nazionale. Le prime sensazioni sono piuttosto negative. Almeno due mesi o addirittura quattro o sei, insomma, un’assenza prolungata che potrebbe spingere il club rossoblù a valutare la situazione dei giocatori senza contratto. I candidati sono tre principalmente: Matteo Darmian, Pol Lirola ed Elseid Hysaj, più staccato e decisamente meno adeguato è Mattia De Sciglio, che non gioca da un anno.

Tre candidati, ma un solo profilo adatto

Un problema ulteriore importante quello che potrebbe colpire il club rossoblù, che si aggiunge alle già note difficoltà di organico e di prestazione di questo brutto avvio d’annata. Un problema piuttosto importante se si pensa al ruolo che rivestono gli esterni difensivi nello scacchiere tattico pensato da mister Palladino.

Il tecnico infatti già dalla sua prima uscita in rossoblù ha utilizzato il modulo a lui più caro il 3-4-2-1, schema tattico che si adatta molto bene all’organico a disposizione. La perdita però di un giocatore come Holm crea un buco non da poco nella rosa del Bologna che dunque ora si vedrebbe costretta a cercare nella lista dei parametri zero un profilo adeguato alla sostituzione.

Matteo Darmian, una carriera sul viale del Tramonto

Tra i tre principali candidati citati in precedenza, Matteo Darmian è quello certamente più “stagionato”. L’esterno dell’Inter viaggia ormai verso quota 37 anni. Per anni è stato uno dei più affidabili e talentuosi esterni di difesa italiani, ma le primavere si fanno sentire. Anche sul minutaggio.

All’Inter è passato dalle 49 presenze (e 3 gol) del 2024/25) alle 9 presenze (e zero reti) dell’ultima stagione. Un segnale inequivocabile del suo scadimento fisico. Come se non bastasse, nelle ultime annate in nerazzurro il suo ruolo da esterno a tutta fascia del 3-5-2 è passato ad essere quello di braccetto, ben meno dispendioso.

Inutile dire che con un gioco aggressivo e verticale come quello di mister Palladino aggiungere un Darmian cambierebbe poco. Anzi, sarebbe una sorta di fotocopia del ruolo che ricoprirà il coetaneo Lollo De Silvestri.

Elseid Hysaj, specialista a quattro

Decisamente più giovane, classe 1994, è un altro grande esperto di calcio italiano come Elseid Hysaj. Svincolato dalla Lazio al termine dell’annata 25/26, l’albanese ha atteso per tutto il calciomercato estivo una chiamata che ora spera arrivi dal Bologna. Ma, caratteristiche tecniche alla mano, sarebbe meglio di no.

Hysaj è stato certamente un ottimo e grande protagonista dell’epopea (bella ma perdente) del Napoli di Sarri. In quegli anni e nei precedenti ad Empoli, Elseid ha dato il meglio di sé ma sempre in un modulo che prevedeva una difesa a quattro e lui terzino di questa linea, seppur a destra o a sinistra.

L’ex Lazio non ha la gamba, il fisico e la propensione offensiva per essere un uomo adatto al 3-4-2-1 del tecnico di Mugnano di Napoli.

Pol Lirola, l’uomo giusto al posto giusto

29 anni, 30 da compiere il prossimo anno lo spagnolo Pol Lirola è l’uomo giusto per andare al risparmio e dare a mister Palladino un esterno adatto al suo gioco. Adatto a giocare sia a tre che a quattro, Lirola ha la tecnica e la propensione ad offendere giuste per mettersi a disposizione del tecnico campano.

Lirola non ha rispettato le attese di inizio carriera, quando alla Juventus pensavano e speravano di aver trovato il giocatore in grado di non fa rimpiangere Stephan Lichtsteiner. Tuttavia, a Sassuolo e a Marsiglia si è distinto per ottime annate.

L’ultima esperienza con il Verona non è andata bene, anche perché arrivato in corso d’opera con la situazione già compromessa. Ma età e caratteristiche possono fare al caso del Bologna che cerca sul calciomercato uno svincolato in grado di dare quell’alternativa giusta e affidabile a Raffaele Palladino.

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