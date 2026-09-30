Calciomercato Bologna, Hysaj piano B concreto: Sartori si muove

L’affare Darmian è in piena evoluzione. Questa volta però la situazione è diversa dal solito, visto che il giocatore si allenerà con il club per capire quali siano le condizioni fisiche. Ecco perché il Bologna, come ogni trattativa di calciomercato, tiene aperte più strade alternative e la principale è quella che porta ad Elseid Hysaj.

Il terzino albanese, ex Napoli e Lazio, era nella rosa di tre nomi dal quale il club di comune accordo con mister Palladino ha estratto per ora l’esperto profilo dell’ex Inter. Tuttavia, qualora le condizioni fisiche del classe 1989 non dovessero accontentare il club e lo staff, si virerà altrove. Quello che sembra certo è che i felsinei qualcuno metteranno sotto contratto per coprire il buco lasciato da Holm.

La situazione di Hysaj

Il Bologna considera Hysaj un piano B sul calciomercato degli svincolati probabilmente per la minore esperienza rispetto a Darmian, ma anche per la duttilità.

Se l’ex Inter può giocare in tutte le posizioni della fascia destra: terzino a quattro, esterno alto a tre e braccetto del trio di difesa; le opzioni tattiche dell’albanese sono di meno. Elseid infatti è decisamente più specializzato come terzino di una difesa a quattro. Nel ruolo di esterno alto a tutta fascia fa sicuramente più fatica (pur avendolo fatto più volte in carriera), mentre come braccetto sarebbe una novità assoluta.

Condizioni fisiche migliori

L’opzione B rispetto a Darmian, però, quasi sicuramente sarebbe ingaggiata senza remore. Hysaj è più pronto fisicamente, avendo giocato ben più dell’italiano nella passata stagione, ha proseguito ad allenarsi e ha comunque fatto parte del ritiro della sua Nazionale in queste settimane.

Sartori a colloquio con lui?

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, nella serata di ieri Giovanni Sartori era ospite al San Marino Stadium per la gara della Nazionale sanmarinese e proprio l’Albania. Hysaj è rimasto per tutta la gara (poi vinta 0-3 dalla selezione di Rolando Maran, ndr) in panchina. Tuttavia, non è escluso che il responsabile dell’area tecnica rossoblù abbia parlato con il giocatore.

Un colloquio informale potrebbe essere avvenuto per tenere vivi i contatti, spiegare la scelta fatta al momento su Darmian e gli eventuali sviluppi che potrebbero esserci. Anche perché, come l’ex Inter, anche Hysaj cerca squadra dallo scorso 30 giugno 2026 (quando è scaduto il contratto con la Lazio, ndr) e si era offerto al club rossoblù.

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