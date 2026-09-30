Bologna, c’è l’accordo per il nuovo stadio: i dettagli del progetto

Il Bologna FC 1909 e BolognaFiere hanno raggiunto l’accordo per la realizzazione nel nuovo stadio. Un impianto di nuova generazione da 35mila posti, progettato per ospitare non solo partite di calcio. Anche manifestazioni fieristiche, congressuali e grandi eventi di musica dal vivo. L’investimento complessivo previsto si aggira attorno ai 300 milioni di euro.

Bologna, c’è l’accordo per il nuovo stadio

Uno stadio polifunzionale, dotato di copertura mobile e campo da gioco movimentabile. Una soluzione che consentirà di liberare l’area centrale dell’arena e di utilizzarla per concerti, grandi produzioni live ed eventi fieristici. Il nuovo impianto disporrà di un’uscita autostradale e di una fermata delle ferrovie dedicate. Inoltre, avrà nei pressi ben due uscite della tangenziale e la fermata del nuovo tram, oltre ad un’importane dotazione di parcheggi.

La fine dei lavori è prevista per la primavera del 2031. L’obiettivo è quello di consentire al Bologna di disputare nel nuovo impianto la stagione calcistica 2031/32 e di rendere lo stadio operativo qualora richiesto dalla UEFA EURO 2032.

Le parole di Claudio Fenucci

In merito, si è espresso anche l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. «Si tratta di un primo importante passo per arrivare all’obiettivo di costruire uno stadio moderno e polifunzionale in grado di consentire nel tempo al Bologna di generare risorse per garantire una maggiore competitività sportiva».

Prosegue: «L’idea progettuale prevede un impianto con standard qualitativi elevati per offrire al pubblico, oltre alle grandi emozioni della partita dal vivo, un’esperienza completa anche dal punto di vista delle tecnologie digitali e dell’ospitalità. Non sarà solo un impianto destinato al calcio, ma la sua polifunzionalità lo renderà un asset unico per la città. Potrà avere un ruolo di attrazione a livello internazionale per tutte le attività sportive, espositive, musicali e culturali».

Conclude: «È un investimento importante e sarà necessaria, oltre all’impegno di BolognaFiere e di Joey Saputo, la partecipazione di investitori che condividano la stessa visione per lo sviluppo della città».

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