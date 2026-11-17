In casa Bologna preoccupano le condizioni di Jay Enem. Per evitare ulteriori rischi, l’attaccante olandese salterà anche la prossima sfida di campionato contro l’Udinese (fissata per domenica, 22 novembre, alle 15:00 al Dall’Ara) per cercare si smaltire definitivamente l’infiammazione al tendine d’Achille che lo tiene ai box da fine ottobre.

Come riportato da Dario Cervellati nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Enem seguirà un’altra settimana di lavoro personalizzato al Centro Tecnico “Niccolò Galli” di Casteldebole. Lo staff medico, in accordo con Raffaele Palladino, non vuole forzare il rientro. L’obiettivo, infatti, resta la partita successiva contro il Venezia.

Bologna, Enem resta indisponibile per l’Udinese

Lo stop di Jay Enem è iniziato dopo la trasferta di Cagliari. L’attaccante ventitreenne era stato convocato da Palladino per il match, ma non disputò nemmeno un minuto sul campo dell’Unipol Domus. Il fastidio al tendine si era già fatto sentire e lo staff ha deciso di non rischiare.

Milan, Monza e Parma. Queste sono le gare in cui Enem non è nemmeno andato in panchina a causa del suo infortunio. Finora ha totalizzato soltanto tre presenze con la maglia rossoblù: subentrato a Napoli, a Lecce e contro l’Inter. Al Via del Mare è arrivato anche il primo gol, sfruttando al meglio l’assist di Cambiaghi. Adesso, non gli resta che recuperare la miglior condizioni fisica possibile in vista del Venezia per sperare di raccogliere qualche minuto.

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