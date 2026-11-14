Bologna, Palladino in divieto di sosta: continua la metamorfosi rossoblù

Il tempo, nel calcio, non segue le lancette degli orologi ma il ritmo dei risultati. A Casteldebole, però, questo autunno ha il sapore di un paradosso magnetico. Raffaele Palladino si ritrova nuovamente a fare i conti con una sosta delle nazionali, lo specchio temporale che – ironia del destino – aveva inaugurato la sua avventura in rossoblù poche settimane dopo l’inizio del campionato.

Se a settembre il tecnico cercava disperatamente le chiavi di una fuoriserie inceppata, oggi lo scenario è radicalmente mutato. Eppure, il campo d’allenamento somiglia a un cantiere aperto a ranghi ridotti: gran parte dei titolari ha risposto presente alle chiamate delle rispettive selezioni, lasciando al mister un gruppo decimato ma non per questo meno ambizioso.

Tra il vuoto dei convocati e la ricerca dell’identità

Lavorare senza undici protagonisti potrebbe sembrare un ostacolo insormontabile per chi, come Palladino, ha fondato la risalita su un’implacabile compattezza tattica e sulla cura maniacale dei dettagli. Manca il blocco dei big, volati in giro per il mondo a difendere i colori dei propri paesi, ma questo “divieto di sosta” forzato non frena l’ambizione del tecnico campano.

Anzi, la pausa diventa il laboratorio ideale per recuperare gli acciaccati – con gli occhi puntati sui progressi infermieristici – e per cesellare i movimenti di chi resta. Rispetto alla prima sosta, quando l’emergenza imponeva di gettare le fondamenta emotive e strutturali di un gruppo sfiduciato, oggi si guarda al futuro con la serenità di chi ha già impresso una svolta furibonda alla classifica.

La rotta tracciata da Palladino verso la ripresa del campionato

Il confronto con il passato recente racconta di una metamorfosi profonda: dai punti racimolati con il contagocce a una media da Europa che fa sognare i tifosi. Quando i nazionali rientranno alla base a pochi giorni dal prossimo impegno ufficiale, l’allenatore felsineo dovrà ricucire in fretta i pezzi del mosaico. Ma la sensazione è che questo Bologna abbia ormai un’anima ben definita. Palladino non ha bisogno di fermarsi: la sua squadra ha imparato a correre anche quando il semaforo, idealmente, imporrebbe una pausa.

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