Bologna, quale futuro aspettarsi? Esuberi, possibili cessioni e garanzie tecniche

Qui stadio San Siro. Cambiaghi si abbatte come una meteora sul versante sinistro francese, schiantando Malo Gusto nell’occasione del pareggio. Dribbling sulla linea di fondo dopo una progressione di 20 metri e scarico su Francesco Pio Esposito, che implacabilmente trafigge Maignan. Ma non è finita qui: nella ripresa l’esterno offensivo del Bologna, travolgente e travolto, ancora dal terzino transalpino di proprietà del Chelsea. Fischio dell’arbitro e calcio di rigore per gli azzurri. La partita di Cambiaghi è una riprova della crescita dell’intensità tecnica del ragazzo classe ‘2000. Non è l’unico ad aver beneficiato del cambio di modulo imposto da Raffaele Palladino. L’allenatore campano, da quando siede sulla panchina del Bologna, ha perfezionato una media da cavalcata per la coppa dalle grandi orecchie. Lo dicono gli analisti, i podcast e i salotti televisivi. Se non bastasse, lo confermano i numeri: 2,29 punti di media a partita.

Bologna, chi rimane nel progetto e chi potrebbe andarsene?

Qui Bologna. Qualche lamentela o mugugno, che dir si voglia, hanno condizionato la settimana che sta scorrendo via. Heggem dal ritiro della nazionale norvegese ha chiesto maggiore minutaggio e ha aperto all’ipotesi di cambiare aria a partire da gennaio. Su Dovbyk incombono le valutazione della Roma (club detentrice del cartellino del calciatore): se le prestazioni e i minuti concessi al centravanti ucraino non miglioreranno, a gennaio ci sarebbe l’opzione di rientrare dal prestito verso la Capitale. Lo stesso discorso fu fatto per Mbangula, da parte del Werder Brema: la tripletta di San Siro contro il Milan ha cambiato, apparentemente, le carte in tavola. Chi si dice contrario alla ‘cessione’ di Dovbyk è Giuseppe Tassi, dalle colonne de il Resto del Carlino. Il giornalista è netto nel suo giudizio. «Inviterei i dirigenti del Bologna alla massima cautela. L’ucraino […] può essere una pedina importante del Bologna che verrà, l’uomo-gol che la squadra non ha saputo ancora esprimere».

La situazione potrebbe toccare anche Nikola Moro. Il centrocampista croato, dall’avvicendamento tra Tedesco e Palladino è sparito dai radar. Inoltre, il Bologna si sta muovendo per accontentare lo stesso neo allenatore rossoblù che avrebbe chiesto garanzie tecniche a centrocampo. I dirigenti sono al lavoro per gennaio, ed è chiaro che per il momento Moro non rientri nei piani di Palladino. Il contratto del croato classe ‘1998 scadrà al termine di questa stagione.

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