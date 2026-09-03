Bologna, Enem rimane: un’alternativa in più non fa male

Tutto sembrava scritto: l’arrivo e di nuovo la partenza, in prestito, per poter crescere. E invece uno degli ultimi colpi del calciomercato del Bologna, il buon Jay Enem, crescerà sì, ma nel reaprto insieme a Roberto Piccoli e Artem Dovbyk. Così ha deciso Domenico Tedesco, che potrà contare anche sul suo apporto da qui in poi. In un reparto che, nelle prime due uscite, ha dimostrato di far ancora fatica a buttare la palla in rete.

Bologna, Jay Enem rimane sotto le Due Torri

È Stefano Brunetti, nell’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio a tornare sulle decisioni attorno a uno degli ultimi nomi sbarcati nel mondo Rossoblù: Jay Enem. Attaccante olandese classe 2003, arrivato dalla Stella Rossa, Enem sembrava destinato a partire subito in prestito, direzione Lugano, per trovare continuità e continuare a migliorarsi. Invece, nelle ultime ore, da Casteldebole è arrivato l’alt.

Si, perché Tedesco e il suo staff hanno deciso che Enem potesse rappresentare un’alternativa in più nel parco punte centrali, che oltre a lui comprende i più che conosciuti Roberto Piccoli e Artem Dovbyk. Tre punte per due competizioni quindi: si è deciso così, anche per testare con mano quanto valga l’ultimo arrivato, nella filosofia di Domenico Tedesco sin da quando è arrivato, e cioè vedere all’opera tutti con i propri occhi.

C’è tempo per tutto

Sembra andare in quella direzione la scelta del Bologna: perché non vedere com’è? E non è del tutto sbagliato, anzi. Nelle prime due uscite, i ben più avanti nelle gerarchie Roberto Piccoli e Artem Dovbyk non hanno di certo rubato l’occhio, anche se devono ancora ingranare del tutto. Anche per questo motivo un’alternativa in più potrebbe mettere anche un po’ di pepe ai due, per sbloccarsi definitivamente. Una scelta ponderata, con la consapevolezza che, in ogni caso, per un prestito c’è sempre la sessione invernale.

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