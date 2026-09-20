Bologna, l’esordio di Palladino allunga la maledizione rossoblù

Non è stato un esordio da ricordare quello di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna. Il tecnico rossoblù e la sua squadra hanno udito i fortissimi fischi del Dall’Ara al 95’, che poi li ha immediatamente “perdonati” nel giro di campo finale.

Inevitabile concedere tempo alla squadra che, in settimana, ha improvvisamente cambiato tecnico. Dallo scienziato Domenico Tedesco, a un uomo di tradizione e formazione italiana come Raffaele Palladino. Due idee di calcio quasi agli antipodi e sicuramente per nulla simili.

Insomma, fischi giusti per il malcontento ma non per la timida reazione a livello di prestazione che si è vista nella prima del campo sotto le Due Torri.

Ancora a secco

Niente successo, anche ieri, contro il Torino per il Bologna versione 2026/27. Dopo Lazio, Atalanta, Sassuolo e Napoli, anche contro i granata è arrivato al massimo un pareggio per il Bologna. Sul risultato della quinta gara ufficiale stagionale dei rossoblù tuttavia pesa la l’errore di Skorupski.

Un errore pesante che allunga una striscia di non successi che in Serie A dura dalla passata stagione, quando i felsinei vinsero a Bergamo contro l’Atalanta di Palladino lo scorso 17 maggio. Ma quel che più pesa sull’umore del pubblico è che la vittoria di fronte al pubblico amico è ancora più vecchia.

L’ultimo successo è datato addirittura 12 aprile 2026. Allora, a cedere al Bologna di fronte al suo pubblico fu il Lecce. Protagonista nel tabellino quel Riccardo Orsolini che ieri è subentrato, ma è apparso immediatamente poco in palla dopo l’infortunio subito alla seconda giornata sul campo di Bergamo appunto.

Maledizione esordio

La non vittoria di Raffaele Palladino all’esordio sulla panchina rossoblù però è perfettamente in linea con le prime volte degli ultimi tecnici del Bologna. Il campano è il quarto allenatore che esordisce senza vincere la sua prima partita ufficiale.

Era successo ad agosto a Domenico Tedesco, sconfitto in casa dalla Lazio, era accaduto anche Vincenzo Italiano che aveva pareggiato sempre in casa contro l’Udinese e, ovviamente, a Thiago Motta sconfitto dall’Empoli.

L’ultimo allenatore a vincere sulla panchina del Bologna alla prima uscita era stato Sinisa Mihajlovic che, nel gennaio 2019 sostituì Pippo Inzaghi battendo addirittura l’Inter con un gol di Santander.

Ora ci sono tre settimane però per Raffaele Palladino per ripercorrere le orme positive di tre di questi ultimi quattro tecnici rossoblù.

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